الدولار تحت ضغط بعد بيانات الوظائف الأمريكية.. والأنظار نحو اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

شهد سعر الدولار انخفاضا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما تترقب الأنظار القرار الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق يوم الأربعاء بشأن أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مما يعني تباطؤ سوق العمل وهو ما قد يساعد الاحتياطي الاتحادي في مكافحة التضخم.

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة 0.029 % إلى 101.820 بعد انخفاضه 0.245 % يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء. وسينصب تركيز المستثمرين على أي مؤشرات يصدرها البنك بشأن ما إذا كان سيوقف مؤقتا رفع الفائدة أم أنه سيواصل التشديد.

في غضون ذلك، ارتفع اليورو 0.12 % إلى 1.1012 دولار بعد صعوده 0.2 % مساء الثلاثاء قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

كما زاد الين الياباني 0.11 % إلى 136.40 للدولار، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي عندما تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية فائقة التيسير.