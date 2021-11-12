الدولار الواحد يساوي 10 ليرات.. العملة التركية تواصل الانهيار

تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الجمعة، لتسجل 10 ليرات مقابل الدولار الواحد، وفقا لرويترز.

وبذلك، نزلت الليرة أسفل الحاجز النفسي الرئيسي لمخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية بعد أن بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي.

وبلغت الليرة التركية، التي تراجعت بأكثر من الربع حتى الآن هذا العام، أدنى مستوى عند 10 ليرات مقابل العملة الأمريكية، متراجعة عن إغلاق أمس الخميس الذي سجل 9.92 ليرة للدولار.

وفقدت الليرة، صاحبة أسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، ثلثي قيمتها في خمس سنوات، مما أثر على دخول الأتراك.