الدولار النيوزيلندي يقبع عند أدنى مستوى فى 10 أشهر بسبب ‏مشكلات الاقتصاد الصيني

تراجع الدولار النيوزيلندي بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى عشرة أشهر، بسبب مشاكل الاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري للاقتصاد النيوزيلندي.

ويضغط على سعر الدولار النيوزيلندي أيضاً التكهنات حول وجود تخفيضات فى أقرب وقت ممكن فى أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي النيوزيلندي، خاصة بعد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة النيوزيلندية فى وقت مبكر.

وتراجع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 0.5862، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.5874، وسجل أعلى مستوى عند 0.5879.

فقد الدولار النيوزيلندي يوم الأربعاء نسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي، فى رابع خسارة يومية على التوالي، وسجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى عشرة أشهر عند 58.59 سنتاً.