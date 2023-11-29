الدولار النيوزيلندي يتصدر قائمة العملات الرابحة بفضل البنك ‏المركزي

ارتفع الدولار النيوزيلندي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى قرابة أربعة أشهر، ليتصدر قائمة العملات الرابحة فى سوق العملات الأجنبية، بعد اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي.

وتماشيًا مع التوقعات، أبقي البنك المركزي أسعار الفائدة النيوزيلندية دون أي تغيير، و ذلك للاجتماع الرابع على التوالي، ليستمر نطاق سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى فى 15 عاماً.

لكنه أبقي الباب مفتوحًا أمام وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة النيوزيلندية خلال الفترة المقبلة، بعدما جاء بيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية أكثر تشددًا عما كان متوقعًا فى الأسواق.

وارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 0.6208 الأعلى منذ الأول من أغسطس الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6137، وسجل أدنى مستوى عند 0.6133.

حقق الدولار النيوزيلندي يوم الثلاثاء ارتفاعاً بنسبة 0.65% مقابل الدولار الأمريكي، فى رابع مكسب يومي على التوالي، مستفيدًا من هبوط دولار وعوائد الولايات المتحدة عقب تعليقات حذرة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.