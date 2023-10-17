الدولار النيوزيلندي يتصدر قائمة العملات الخاسرة بسبب بيانات ‏التضخم

تراجع الدولار النيوزيلندي بالسوق الأسيوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل نظيره الأمريكي، ليتصدر قائمة العملات الخاسرة فى سوق العملات الأجنبية، بسبب بيانات التضخم الرئيسية فى نيوزيلندا خلال الربع الثالث، حسبما ذكر موقع إتفيستينج دوت كوم.

جاءت قراءات أسعار المستهلكين فى نيوزيلندا أقل من التوقعات، وبأقل وتيرة زيادة فى نحو سنتين، الأمر الذي يعزز من احتمالات استمرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير حتى نهاية هذا العام.

وتراجع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.5% إلى 0.5896، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.5927، وسجل أعلى مستوى عند 0.5929.

حقق الدولار النيوزيلندي يوم الاثنين ارتفاعًا بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوع عند 0.5884 دولارًا، وبفضل تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية.