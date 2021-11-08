الدولار النيوزيلندي يتربع على عرش العملات الرابحة خلال تداولات الإثنين

تربع الدولار النيوزبلندي على عرش العملات الرابحة بينما جاء الجنيه الاسترليني في المركز الثاني، والمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي:

الدولار النيوزبلندي

ارتفع سعر الدولار النيوزبلندي خلال تداولات اليوم بنسبة 4.50% مما اثر على تداولات زوج النيوزلندي دولار، حيث ارتفع زوج النيوزلندي دولار خلال الجلسة الأوروبية المبكرة وصعد إلى قمم يومين، أقرب إلى منتصف 0.7100 في الساعة الماضية.

وساعدت مجموعة من العوامل زوج النيوزيلندي دولار على جذب بعض عمليات الشراء عند الانخفاض بالقرب من علامة 0.7100 في اليوم الأول من الأسبوع الجديد وبناء على الارتداد الجيد يوم الجمعة من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع تقريبا، وكانت الرهانات المتزايدة على رفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي بمثابة رياح خلفية للنيوزيلندي وقدمت دعما جيدا للعملة الرئيسية وسط حركة أسعار الدولار الأمريكي الضعيفة.

وفي الأسبوع الماضي، كرر البنك المركزي الأمريكي أن التضخم مؤقت، بينما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن صانعي السياسة ليسوا في عجلة من أمرهم لرفع تكاليف الاقتراض. وقد أدى هذا بدوره إلى إبقاء المضاربين على ارتفاع الدولار في موقف دفاعي خلال الجزء الأول من حركة التداول يوم الاثنين، على الرغم من أن انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية ساعد في الحد من أي خسائر أعمق.

وبصرف النظر عن هذا، فإن الحالة المزاجية الحذرة في السوق منعت التجار من وضع رهانات هبوطية قوية حول العملة الخضراء التي تعتبر ملاذا آمنا، وقد تتسبب في الحد من المكاسب مقابل الدولار النيوزيلندي الذي يعتبر أكثر خطورة. وهذا يتطلب بعض الحذر قبل اتخاذ موقف لأي حركة ارتفاع أخرى لزوج النيوزيلندي دولار والتأكيد على أن التراجع الأخير من قمم عدة أشهر قد انتهى.

الجنيه الاسترليني

ارتفع سعر الجنيه الاسترليني خلال تداولات اليوم بنسبة 1.82% مما القى بظلاله على تداولات الاسترليني دولار، حيث ارتفع زوج الاسترليني دولار أكثر من المستوى النفسي الرئيسي 1.3500 وقام بتحديث القمم اليومية، وشوهد الزوج آخر مرة يتداول حول منطقة 1.3530-35 ، بارتفاع ما يقرب من 0.30% لليوم.

وبعد الانخفاض اليومي إلى منتصف 1.3400، اكتسب زوج الاسترليني دولار بعض الزخم الإيجابي وبنى على حركة التعافي يوم الجمعة من أدنى مستوياته في خمسة أسابيع والتي تلامست كرد فعل لتقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي المتفائل، وقوضت المشاعر الصعودية الكامنة في الأسواق المالية الدولار الأمريكي كملاذ آمن، والذي كان ينظر إليه بدوره على أنه عامل رئيسي قدم ارتفاعا جيدا للعملة الرئيسية.

وزاد إقرار قانون البنية التحتية الأمريكي الذي طال تأجيله بقيمة 1 تريليون دولار من التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي العالمي واتضح أنه عامل رئيسي عزز ثقة المستثمرين. ومع ذلك ، فإن الانتعاش القوي في عائدات سندات الخزانة الأمريكية من شأنه أن يحد من خسائر الدولار الأمريكي. هذا، جنبا إلى جنب مع مخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يبقي الغطاء على أي مكاسب أخرى لزوج الاسترليني دولار.