الدولار النيوزيلندي يتخلى عن ذروة شهرين بسبب عمليات جني ‏الأرباح

هبط سعر الدولار النيوزيلندي بالسوق الأسيوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين مقابل نظيره الأمريكي، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

إضافة إلى حذر المستثمرين بشأن ما إذا كانت الحكومة الصينية ستقدم حوافز واسعة النطاق لدعم الأنشطة الاقتصادية فى أكبر شريك تجاري للاقتصاد النيوزيلندي، خاصة أن الحكومة كانت مترددة في العام الماضي بشأن إطلاق أي حوافز واسعة النطاق.

وهبط سعر الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 0.6027، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6046، وسجل أعلى مستوى عند 0.6055 الأعلى منذ 10 أغسطس الماضي.

حقق الدولار النيوزيلندي يوم الثلاثاء ارتفاعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي، فى خامس مكسب يومي على التوالي، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أوائل مايو الماضي.

بخلاف تراجع مستويات العملة الأمريكية فى سوق صرف العملات الأجنبية، ارتفع الدولار النيوزيلندي بفضل تقارير حول استعداد الحكومة الصينية لتقديم جولة جديدة من التحفيز الواسع لدعم الأنشطة الاقتصادية فى البلاد.

ذكرت وكالة “بلومبيرج” أن الصين تتطلع إلى زيادة عجز ميزانيتها لعام 2023 حيث تستعد الحكومة لتقديم جولة جديدة من التحفيز لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو السنوي لبكين.

قالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي كارول كونج : “لا تزال الأسواق حذرة جدًا بشأن ما إذا كانت الحكومة ستقدم حوافز واسعة النطاق أم لا نظرًا لأنها كانت مترددة في العام الماضي بشأن إطلاق أي حوافز واسعة النطاق”.

وأضافت كارول كونج: “لذا أعتقد أن الأسواق غير متأكدة إلى حد ما مما إذا كان هذا التقرير حقيقيًا، وإذا كان التقرير صحيحًا وخرجت السلطات الصينية بحزمة تحفيز كبيرة، فمن الواضح أن ذلك سيعزز اليوان والعملات المرتبطة بالاقتصاد الصيني.

وفى نفس الإطار، خفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعات نمو الاقتصاد الصيني ” ثاني أكبر اقتصاد فى العالم” من 5.2% إلى 5.0% خلال العام الجاري، وفى العام 2024 توقع تباطؤ النمو إلى 4.2%.

وأعاذ ذلك إلى تداعيات الموجة الأخيرة لفيروس كورونا التي ضربت البلاد أواخر العام الماضي، بالإضافة إلى تفاقم الأزمة العقارية البلاد، وضعف التداخل المالي والنقدي من السلطات الصينية لدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية.