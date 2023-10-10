الدولار النيوزلندي يرتفع بقوة متصدرا قائمة العملات الأجنبية الأكثر ربحا

تصدر الدولار النيوزلندي قائمة العملات الأكثر ربحا مع افتتاح الجلسة الأمريكية لسوق العملات الأجنبية، بدعم من تفاؤل الأسواق حيال النمو الاقتصادي في نيوزيلندا، متفوقا على الدولار الأمريكي والفرنك السويسري والدولار الكندي.

وكشفت بعض البيانات عن ازدهار الاستهلاك المحلي داخل الصين خلال الأسبوع الذهبي والذي استمر لمدة 8 أيام، علاوة على انتعاش الطلب على السلع والخدمات في هذا الوقت، بما يدعم النشاط الاقتصادي بجمهورية الصين.

ويمكن إيضاح أن نيوزيلندا تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين لجمهورية الصين الشعبية، وبالتالي ينعكس انتعاش النمو الاقتصادي الصيني إيجابا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا، لذا حقق الدولار النيوزلندي أرباحا قوية مقابل العملات الرئيسية الأخرى.