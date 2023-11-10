الدولار النيوزلندي يحتل المركز الأول في قائمة العملات الرابحة بالتعاملات

تصدّر الدولار النيوزلندي قائمة العملات الأكثر ربحًا، خلال تعاملات الأسواق، اليوم الخميس، تلاه بفارق كبير الدولار الكندي ليحتلّ المركز الثاني بالقائمة، في حين استحوذ الدولار الأمريكي المركز الثالث والأخير بقائمة العملات الأعلى مكاسب.

وقد استحوذ الدولار النيوزلندي على مكاسب العملات الأعلى ربحًا، مسجلًا أرباحًا بنسبة بلغت 2.49% مقابل العملات الأخرى المتداولة، مستفيدًا من تحسن شهية المخاطرة خلال التعاملات، وسط غياب بيانات اقتصادية، مما عزز الطلب على الدولار النيوزلندي؛ كونه من العملات السلعية التي يزيد الطلب عليها بأوقات تحسن شهية المخاطرة، خلال تعاملات سوق الفوركس العالمي.

وفي الوقت نفسه، حظي الدولار النيوزلندي بدعم ساعده على تصدر قائمة العملات الأكثر ربحًا، جراء تصريحات إيجابية من محافظ بنك الصين يي جانج؛ بشأن النمو الاقتصادي للبلاد، نظرًا لأن الصين تعدّ الشريك التجاري الأكبر لنيوزلندا.