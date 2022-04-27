الدولار الملاذ الآمن للجميع يعود الأربعاء إلى قمم الوباء

وقف سعر الدولار عند أعلى مستوياته منذ الأيام الأولى للوباء خلال تعاملات اليوم الأربعاء متجهًا صوب أفضل شهر له منذ 2015 مدعوما باحتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتدفقات الملاذ الآمن التي عززها تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، والصين، وأوروبا، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وقد دفعت المخاوف بشأن أمن الطاقة في أوروبا اليورو إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات عند 1.0635 دولار بعد أن قالت شركة غازبروم إنها ستقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 102.39 في الجلسة الآسيوية، وهو الأقوى منذ مارس 2020.

وقال محللون لدى سيتي إن الدولار هو وسيلة التحوط في الأسواق في الوقت الحالي، بينما لم تعد السلع بما في ذلك الذهب تعمل بشكل فعال.

ويوفر الدولار أيضًا عائدًا أكبر من أي من بدائل العملات الأجنبية الأخرى التي تعتبر ملاذًا آمنًا.

كذلك، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 4% هذا الشهر وانخفض اليورو واليوان والين حيث يراهن التجار على ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة بشكل أسرع من أي اقتصاد رئيسي آخر.

وصرح آلان روسكين الخبير الاستراتيجي لدى “دويتشه بنك”: “حتى إذا توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن التشديد في يونيو 2022، فمن المتوقع أن يكون لدى الولايات المتحدة معدلات أعلى من (أوروبا) خلال عام 2023 بأكمله”.

وزاد ثقل ذلك كمحرك لتحركات العملة فقط مع تزايد حالة عدم اليقين حول الحرب في أوكرانيا – الآن في شهرها الثالث – إضافة إلى العواقب العالمية لاستمرار الصين في سياسات صفر-كوفيد التخريبية.

وقد أخذ اليوان الصيني أنفاسًا بعد الانخفاض الحاد الذي يبدو أنه حظي بمباركة السلطات، واستقر عند 6.5575 لكل دولار، كما أظهرت البيانات تسارع نمو الأرباح الصناعية الصينية في مارس.

الاسترالي يقفز

من المرجح أن تحدد أرباح الولايات المتحدة النغمة عبر الأسواق المالية في وقت لاحق من اليوم، قبل بيانات النمو الأمريكية المقرر إصدارها يوم الخميس، حيث يمكن أن يعزز العرض القوي الرهانات على ارتفاع الأسعار بحدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو.

كما تم بيع عملات السلع مؤخرًا لصالح الدولار، مما أدى إلى اقتراب الدولار النيوزيلندي من أدنى مستوياته هذا العام عند 0.6562 دولار.

وتلقى الدولار الأسترالي دفعة متواضعة بعد أن ارتفعت أسعار مؤشر المستهلكين الأسترالي بأسرع وتيرة سنوية لها منذ عقدين، مما أثار التكهنات بأن أسعار الفائدة قد ترتفع من أدنى مستوياتها القياسية في أقرب وقت الأسبوع المقبل، وارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 0.6% إلى 0.7171 دولار.

وقال مارسيل ثيليانت من كابيتال إيكونوميكس “مع ارتفاع معدل التضخم المخفض بالفعل عما كان عليه في بداية دورات التشديد السابقة، قد يختار بنك الاحتياطي الاسترالي زيادة قدرها 50 نقطة أساس في اجتماعه في يونيو”.

وعلى صعيد آخر، قلل الدولار الأقوى من محاولة ارتداد الين، والذي شهد بعض الدعم من التدفقات الآمنة ووضعه لخطر حدوث تحول في السياسة، وجرى تداول الين في أحدث تداول منخفض بنحو 0.3٪ عند 127.60 للدولار.

ويجتمع بنك اليابان يومي الأربعاء والخميس وترى الأسواق بعض مخاطر تعديل التوقعات أو حتى تغييرات السياسة لمحاولة وقف ضعف العملة الأخير.

وقد تراجع الوون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوياته في عامين بعد أن تعهدت كوريا الشمالية بتعزيز ترسانتها النووية.

كما وصل الجنيه الإسترليني، الذي انخفض أكثر من 2% على الدولار هذا الأسبوع، حيث دفعت بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة إلى إعادة التفكير في توقعات أسعار الفائدة البريطانية، إلى أدنى مستوى له في 21 شهرًا عند 1.2560 دولار يوم الأربعاء.

كذلك، بيعت عملة البيتكوين أمس الثلاثاء مع تخلي المستثمرين عن الأصول الخطرة، وحومت بالقرب من أدنى مستوى لها في ستة أسابيع عند 38430 دولارًا.