الدولار الكندي يتربع على عرش العملات الرابحة الاثنين

تربّع سعر الدولار الكندي على عرش العملات الرابحة خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما جاء في المركز الثاني الدولار الأمريكي، وجاء في المركز الثالث الدولار الأسترالي، بينما جاء في المركز الرابع الجنيه الإسترليني، حسبما ذكر موقع “إنفستينج دوت كوم”.

الدولار الكندي

ارتفع سعر الدولار الكندي، خلال تداولات اليوم، بنسبة 2.10%، مما ألقى بظلاله على تداولات الدولار الكندي، حيث أغلق سعر الدولار الكندي، الأسبوع الماضي، في المنطقة الإيجابية، لكن يبدو أنه يواجه صعوبة في اتخاذ حركة حاسمة بأيٍّ من الاتجاهين، يوم الاثنين، وبعد انخفاضه إلى أدنى مستوى يومي عند 1.2660 خلال ساعات التداول الأوروبية.

الدولار الأمريكي

ارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الاثنين، حيث تتزايد توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- يمكن أن يخفف من الحوافز عاجلًا وليس آجلًا رغم ارتفاع حالات فيروس كورونا، وارتفع مؤشر الدولار 0.3% إلى 92.880 في ساعات التداول الأوروبية المبكرة؛ وهو أعلى مستوى له منذ 27 أغسطس الماضي. وكان آخِر ارتفاع بنسبة 0.2%.



ومن المقرر صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، هذا الأسبوع، بدءًا ببيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدًا الثلاثاء، والتي ستؤكد التقدم الاقتصادي قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع المقبل.



وأصبح باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آخِر مسئول رسمي يقول إنه يريد أن يبدأ البنك المركزي التناقص التدريجي، هذا العام، قائلًا في مقابلة مع نيكاي إنه كان حريصًا على تقليص عمليات شراء الأصول.

الدولار الاسترالي

ارتفع سعر الدولار الاسترالي، خلال تداولات اليوم، بنسبة 0.99% مما إلقى بظلاله على تداولات سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي، حيث تطرقت، في وقت سابق من هذا، الاثنين، وتجديد القمم اليومية قبل جلسة أمريكا الشمالية، شوهد سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي آخر مرة يتداول حول المنطقة 0.7365-70، مرتفعًا بما يزيد على 0.10% لليوم.



وينظر إلى البيئة السائدة التي تنطوي على مخاطر- كما يتضح من الارتفاع القوي في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية- على أنها عامل رئيسي يوسع بعض الدعم إلى الدولار الأسترالي الذي يعتبر أكثر خطورة. ومع ذلك افتقر الارتفاع إلى القناعة الصعودية وسط قوة واسعة من الدولار الأمريكي، مدعومة بالتوقعات بإعلان وشيك لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

الجنيه الاسترليني

ارتفع سعر الجنيه الاسترليني، خلال تداولات اليوم الاثنين، بنسبة 0.48% مما ألقى بظلاله على تداولات سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، حيث انتعش سعر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بأكثر من 40 نقطة من مستويات دون 1.3800 وصعد إلى أقصى نهاية نطاق تداوله اليومي، حول منطقة 1.3835-40.



وأدى اندفاع المخاطرة في أسواق الأسهم، جنبًا إلى جنب مع التراجع المتواضع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، إلى الحد من الارتفاع اليومي للدولار الأمريكي كملاذ آمن إلى أعلى مستوياته في أسبوعين. هذا، بدوره، كان يُنظر إليه على أنه عامل رئيسي مد بعض الدعم لسعر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي.