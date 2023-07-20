الدولار الاسترالي يتصدر قائمة العملات الأكثر ارتفاعا الخميس

سجل الدولار الاسترالي ارتفاعا قويا وكان أكثر العملات الرئيسية صعودا بنسبة تصل إلى 5.60% مستفيدا من تعزز التفاؤل حيال قيام الاحتياطي الاسترالي باستئناف رفع الفائدة وبخاصة بعد إيجابية بيانات سوق العمل في أستراليا، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وفي هذا السياق، أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاسترالي، إيجابية بيانات التوظيف داخل أستراليا خلال يونيو الماضي، حيث أضاف اقتصاد أستراليا نحو 32.6 ألف وظيفة، وهو أفضل بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت لإضافة أستراليا حوالي 15.4 ألف وظيفة فقط، ولكنه ليس بقوة القراءة السابقة التي أوضحت أن اقتصاد أستراليا قد أضاف 76.5 آلاف وظيفة خلال مايو الماضي، بعدما تمت مراجعتها على نحو إيجابي من 75.9 ألف وظيفة.

وفي الوقت ذاته، استقر معدل البطالة داخل أستراليا خلال شهر يونيو، ليصل إلى 3.5% خلال نفس الفترة، وهو أفضل من توقعات أسواق العملات والتي أشارت لاستقراره عند نفس قراءته السابقة لشهر مايو ، والتي كانت قد سجلت 3.6% قبل مراجعتها إلى 3.5% أيضا.

وهذا كان له تأثير إيجابي قوي على تحركات الدولار بأسواق العملات.