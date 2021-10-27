الدولار الأمريكي يعزز خسائره بمرور التداولات.. إليك 3 أسباب

سجل سعر الدولار الأمريكي انخفاضا طفيفا بمرور التعاملات بسبب تضرره ببعض التطورات بالأسواق، وعلى رأسها ضعف عائد السندات الأمريكية، وعودة مخاوف الحرب التجارية مجددا، بالإضافة إلى سلبية بيانات السلع المعمرة الأمريكية، وفيما يلي أبرز المؤثرات على تحركات الدولار الأمريكي اليوم:

ضعف عائد السندات الأمريكية يضغط الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي انخفاضا طفيفا بتعاملات اليوم الأربعاء في ظل ضعف عائد السندات الأمريكية بمختلف اَجالها، حيث سجل عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات حوالي 1.591% منخفضا بأكثر من 1%، بينما سجل عائد السندات الأمريكية لأجل 20 عام نحو 1.995% متراجعا بنسبة 1.24% تقريبا، وأيضا، سجل عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عام نحو 2.013%، وضعف عائد السندات، انعكس نسبيا على تحركات الدولار الأمريكي، وهو ما يضعف جاذبية حيازة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى في ظل الفائدة الأمريكية المنخفضة بالفترة الماضية.

مخاوف الحرب التجارية تعود للأسواق مجددا

عادت مخاوف الحرب التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم مجددا، وبخاصة بعدما ذكرت تقارير إخبارية بأن نائب رئيس الوزراء الصيني ، ليو هي، صرح بأن الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية والتي كانت مؤشرا لتصاعد الحرب التجارية بين الجانبين فقدت تأثيرها بالكامل في الضغط على الصين وأضاف المسؤول الصيني بأن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وصلت لذروتها، وهذه التصريحات أثقلت تحركات الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، لأن عودة المخاوف التجارية يضعف شهية المخاطرة ويعزز الطلب بالملاذات الاَمنة مثل الذهب.

سلبية بيانات السلع المعمرة تزيد الضغط على الدولار الأمريكي

انخفض سعر الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ فور صدور بيانات السلع المعمرة والتي جاءت أضعف من توقعات الأسواق، وهذه البيانات أثرت سلبيا على تداولاته، حيث أفادت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إيجابية بيانات مؤشر طلبات السلع المعمرة خلال سبتمبر الماضي، حيث سجلت انخفاض بأقل من المتوقع وتراجعت 0.4% خلال شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض المؤشر بنسبة 1.1% ، وهي أقل من القراءة السابقة أيضا التي أوضحت ارتفاع السلع المعمرة بحوالي 1.8% خلال شهر أغسطس الماضي.

وقد تعطي هذه البيانات الإحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي- دافعا إيجابيا نحو عملية شراء السندات الأمريكية والتي من المقرر بدء خفضها قريبا وربما يتم الإعلان عنها خلال اجتماع الفيدرالي الأمريكي بنوفمبر المقبل ولكن بشرط استمرار إيجابية البيانات الاقتصادية الأمريكية، لأنها تعزز قوة الدولار الأمريكي بأسواق العملات.

كيف تأثر مؤشر الدولار الأمريكي بهذه التطورات؟

تضرر مؤشر الدولار الأمريكي بالتطورات السلبية بالأسواق وعلى رأسها ضعف عائد السندات الأمريكية، واستقر دون مستوى 94 نقطة، حيث يتم تداوله حاليا قرب مستوى 93.82 نقطة، بنسبة انخفاض تصل إلى 0.13% وقد يواصل خسائره مع ترقب بيانات السلع المعمرة بعد قليل.