الدولار الأمريكي يرتفع للأسبوع الثالث على التوالي

تراجع سعر الدولار الأمريكي بعض الشيء في ختام تعاملات أمس الجمعة، ولكن بعد إعلان جازبروم الذي أثار مخاوف الركود الأوروبي مما أدى لتراجع اليورو دون مستوى التكافؤ وعزز من صعود الدولار. كما تراجعت شهية المخاطرة مع تقلب داو جونز بـ 845 نقطة اليوم، وفقدانه 338 عند الإغلاق.

وأخطأ السوق في تقدير أن تقرير سوق العمل الأمريكي سيدفع الفيدرالي لتخفيف وتيرة التشديد، رغم تأكيد جيروم باول في خطاب جاكسون هول، أن الفيدرالي لن يتوقف إلا بعد إتمام الوظيفة، وإنزال التضخم.

أضافت السوق الأمريكية 315 وظيفة في حين كان المتوقع إضافة 300 ألف وظيفة فقط ليسجل الاقتصاد الشهر الـ 20 من إضافة وظائف.

وكان الدولار يقترب من إغلاق الأسبوع الثالث على التوالي من الارتفاع.

يقول جوي مانيبو لروتيزر: “تقرير سوق العمل المتباين كان عذرًا لجني الأرباح على الدولار المرتفع لأعلى مستوى في 20 عام.”

فيما يقول إد مويا، من أوندا: “إجمالًا نرى أن السوق يستعد لفيدرالي شديد العنف.”

ولم تتغير توقعات السوق، فيظل يرى بأن الفائدة الفيدرالية سترتفع 75 نقطة أساس في اجتماع الشهر المقبل.