الدولار الأمريكي يدفع الين لأدنى مستوى في 24 عاما

ارتفع سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الخميس على خلفية التوقعات المتزايدة بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، مع تضرر الين الياباني بشكل خاص.

في تمام الساعة 03:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:15 بتوقيت جرينتش)، تم تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.4 ٪ أعلى إلى 109.040، وليس بعيدًا عن أعلى مستوى له في عقدين من الزمن عند 109.48 في البداية من الأسبوع.

توقعات الفائدة

ترتفع التوقعات برفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من سبتمبر على خلفية البيانات الاقتصادية القوية، فضلاً عن التعليقات المتشددة المستمرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وقد أظهر بيان التوظيف لشركة ايه دي بي أمس الأربعاء تباطؤًا في وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي في أغسطس، لكن مكاسب 132000 لا تزال رقمًا جيدًا. وقد أشار تقرير JOLTS السابق حول فرص العمل إلى استمرار القوة في سوق العمل، مما يضع تقرير الوظائف الرسمي الصادر يوم الجمعة في بؤرة الاهتمام.

وقد نمت التوقعات برفع كبير آخر منذ أن أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن خفض ضغوط الأسعار نحو هدف 2٪ كان “التركيز الشامل” لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

و صرحت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، الأربعاء أن البنك المركزي بحاجة إلى رفع سعر الفائدة القياسي فوق 4٪ بحلول أوائل العام المقبل، من النطاق المستهدف الحالي البالغ 2.25٪ -2.5٪، وتركه هناك للبعض. وقد حان الوقت للمساعدة في تهدئة التضخم.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين ذروته عند 3.51٪، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2007.

وعلى النقيض من ذلك، أوضح المسؤولون اليابانيون أن أسعار الفائدة لن تتجه إلى أي مكان قريبًا. حيث أدت فروق الأسعار بين اليابان والولايات المتحدة إلى ارتفاع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.3٪ إلى 139.38، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى لها في 24 عامًا عند 139.69 شوهد في التعاملات الآسيوية المبكرة.