الدولار الأمريكي يتصدر قائمة العملات الأكثر ربحية

كالعادة يحل الدولار الأمريكي على رأس قائمة العملات الرئيسية الأكثر ربحية، حيث ارتفع بنسبة 3.66%، مستفيدا من حالة التفاؤل التي تشهدها الأسواق بشأن توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من جولات رفع سعر الفائدة في الفترة المقبلة، وهو ما يرفع بدوره الطلب على الدولار، قياسا بالعملات الأخرى.

ولقد استفاد الدولار بتصريحات عضو بنك الاحتياطي الفيرالي الأمريكي بولاية كلايفلاند لوريتا ميستر والتي قالت فيها بأن أسعار الفائدة لم تصل لمستوى تشديدي حتى الآن، وأن الفيدرالي الأمريكي وصل إلى حد يحتم عليه الاستمرار بالتركيز على وقف ارتفاع التضخم فقط، إضافة إلى أن الاقتصاد تعامل بشكل جيد حتى الآن مع رفع أسعار الفائدة، وأن الفيدرالي الأمريكي بحاجة للوصول بأسعار الفائدة الحقيقية إلى معدلات إيجابية والإبقاء عليها عند هذا المستوى لفترة من الوقت.

وهذه التصريحات كان له أثر إيجابي للغاية بتداولات الدولار أمام العملات.

الين الياباني

وفي المرتبة الثانية بقائمة العملات الأكثر ربحا اليوم يأتي الين الياباني بنسبة أرباح تقدر بحوالي 2.99%، حيث يتزايد الطلب على الين باعتباره من العملات الاَمنة، وفي ظل ضعف شهية المخاطرة بأسواق العملات، فيكون الطلب على الين مرتفع للغاية وهذا يزيد ارتفاعاته بالأسواق.

وأيضا، فإن الين الياباني لا يزال يستفيد من التقارير التي تتحدث عن تدخل بنك اليابان في سوق العملات للحيلولة دون تدهور قيمة الين بشكل كبير، حيث كشفت تقارير إخبارية عن أن بنك اليابان تدخل بإنفاق ما يصل إلى 2.83 تريليون ين أو ما يقدر بحوالي 19 مليار دولار تقريبا بأسواق العملات خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 28 سبتمبر، من أجل دعم تداول الين أمام العملات الأخرى.

الدولار الكندي

وفي المرتبة الثالثة والأخيرة بقائمة العملات الأكثر ربحا اليوم يأتي الدولار الكندي بنسبة أرباح طفيفة تقدر بحوالي 0.26% فقط، وذلك في ظل غياب التقارير والبيانات الاقتصادية المهمة المؤثرة بتداولات الكندي بأسواق العملات.

ولكن قد يكون ارتفاع أسعار النفط بشكل واضح هو الداعم الأقوى لتحركات الكندي أمام العملات الرئيسية، خاصة أن القطاع النفطي يلعب دورا مهما في الاقتصاد الكندي، ومع تعافي النفط اليوم في ظل التقارير التي تحدثت عن توافقات داخل تحالف أوبك بلس لخفض مستويات الإنتاج، إضافة إلى التقارير عن عقوبات أمريكية جديدة تستهدف صادرات النفط الإيراني، فإن الدولار الكندي استفاد بها كثيرا وجاء بقائمة العملات الرابحة اليوم.