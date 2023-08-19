الدولار الأمريكي يتجه لتحقيق خامس مكسب أسبوعي على ‏التوالي

سجل سعر الدولار الأمريكي صعودا بالسوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتاً بالأمس، فى طريقه لملامسة أعلى مستوى فى شهرين مرة أخرى، بفضل نشاط عمليات شراء العملة الأكبر فى العالم كأفضل استثمار متاح، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وأصبحت العملة الأمريكية على وشك تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية هذا العام، بعدما عززت بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة وتفاصيل اجتماع الأخير مجلس الاحتياطي الفيدرالي من احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى مستوى 103.55 نقطة، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 103.40 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 103.22 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضاً بأقل من 0.1%، فى أول خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى شهرين عند 103.60 نقطة.