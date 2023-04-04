الدولار الأمريكى ينتعش والأسترالي يتراجع بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

استعاد الدولار الأمريكى بعض مكاسبه في السوق الأوسع نطاقا خلال جلسة التداول الآسيوية بعد تعثر أمس الإثنين والذي كان مدفوعا بالبيانات التي تشير إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي، وفقا لوكالة رويترز.

وأظهر مسح معهد إدارة التوريد أمس الإثنين أن نشاط التصنيع انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مارس إذ استمرت الطلبات الجديدة في الانكماش، مع انخفاض جميع المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي عن عتبة 50 للمرة الأولى منذ 2009.

وأدى ذلك إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع متتبعا التراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تقليل المستثمرين للتوقعات بشأن المدة التي ستحتاجها أسعار الفائدة للبقاء في نطاق ضيق لترويض التضخم.

مؤشر الدولار يصعد

وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.17% إلى 102.20 بعد انخفاضه أمس الإثنين بأكثر من 0.5%.

وتراجع اليورو 0.11% إلى 1.0891 دولار بعد أن كسب 0.56 % أمس الإثنين. وارتفع الدولار مقابل الين الياباني 0.29% إلى 132.84.

ويُظهر تسعير العقود الآجلة أن الأسواق تتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر على أقرب تقدير وحتى نهاية العام إذ من المتوقع أن تتجاوز معدلات الفائدة 4.3% بقليل بحلول ديسمبر.

وسجل عائد الخزانة لأجل عامين، وهو ما يتماشى عادة مع توقعات أسعار الفائدة، 3.9738% بعد أن انخفض ما يقرب من 10 نقاط أساس أمس الإثنين.

انخفاض الدولار الأسترالى

وانخفض الدولار الأسترالي اليوم الثلاثاء بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي، بينما استعاد الدولار بعض مكاسبه التي خسرها عندما أظهرت البيانات تراجعا في نشاط التصنيع في الولايات المتحدة.

وفي قرار متعلق بالسياسة النقدية وحظي بمراقبة عن كثب، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم الثلاثاء على سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 3.6% وذلك بعد سلسلة من عشر ارتفاعات متتالية إذ قال صناع السياسة إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت “لتقييم تأثير الزيادة في أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية”.

وانخفض الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.4% بعد القرار وكان آخر انخفاض له بنسبة 0.3% عند 0.6766 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي أعلى مستوياتهما في عدة أسابيع في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء لكنهما تراجعا في وقت لاحق.

الاسترلينى يتراجع

وانخفض الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.05% عند 1.2410 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر يناير في وقت سابق من الجلسة عند 1.2425 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.6310 دولار وهو أعلى مستوياته منذ منتصف فبراير وكان آخر ما استقر عنده هو 0.6301 دولار.