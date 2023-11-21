الدولار الأسترالي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أشهر

ارتفع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر، عقب صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي، وفق ما نشره موقع إنفيستنج دوت كوم.

تتضمن المحضر تعليقات أكثر تشددًا عما هو متوقعًا فى الأسواق، الأمر الذي يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.

وقالت محافظ الاحتياطي الأسترالي “ميشيل بولوك” أن التضخم يمثل تحدي رئيسي للاقتصاد الأسترالي خلال العامين المقبلين.

وارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.50% إلى 0.6587 الأعلى منذ 10 أغسطس الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6557، وسجل أدنى مستوى عند 0.6553.

حقق الدولار الأسترالي أمس الاثنين ارتفاعاً بنسبة 0.65% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، مستفيدًا من استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.