الدولار الأسترالي يعمق خسائره لأدنى مستوى في 11 شهرًا بعد ‏قرار متوقع من البنك المركزي

تراجع الدولار الأسترالي بالسوق الآسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى 11 شهرًا، حيث تتفاعل العملة الأسترالية سلبيًا مع قرار متوقع من بنك الاحتياطي الأسترالي.

طبقًا لتوقعات السوق، ثبت الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي، وذلك بهدف الحصول على المزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة فى أسعار الفائدة على التطورات الاقتصادية فى البلاد.

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.6% إلى 0.6322 الأدنى منذ نوفمبر 2022، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6363، وسجل أعلى مستوى عند 0.6367.

فقد الدولار الأسترالي يوم الاثنين نسبة 1.1% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بسبب قوة العملة الأمريكية، بالتزامن مع تجدد مخاوف الاقتصاد الصيني.