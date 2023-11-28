الدولار الأسترالي يسجل أعلى مستوى قرابة 4 أشهر بعد ‏تعليقات ميشيل بولوك

ارتفع الدولار الأسترالي بالسوق الآسيوية اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى قرابة أربعة أشهر، عقب تعليقات رئيسة الاحتياطي الأسترالي “ميشيل بولوك”.

والتي جاءت أكثر تشددًا عما هو متوقعًا، وتعزز احتمالات رفع أسعار الأسترالية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.4% إلى 0.6632 الأعلى منذ الأول من أغسطس الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6606، وسجل أدنى مستوى عند 0.6602.