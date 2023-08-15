الدولار الأسترالي يتعافى بعد صدور محضر البنك المركزي

صعد سعر الدولار الأسترالي خلال تعاملات السوق الآسيوية اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليبدأ فى التعافي من أدنى مستوى فى تسعة أشهر مقابل نظيره الأمريكي، على وشك تحقيق أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة، وذلك بعد صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الأسترالي، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

ووافق أعضاء الاحتياطي الأسترالي على أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد النقدي، الأمر الذي عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع 5 سبتمبر المقبل.

وارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.3% إلى 0.6508، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6487، وسجل أدنى مستوى عند

فقد الدولار الأسترالي أمس الاثنين نسبة 0.15% مقابل الدولار الأمريكي، فى خامس خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 64.54 سنتاً، وسط صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.