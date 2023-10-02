الدولار الأسترالي يتصدر قائمة العملات الخاسرة بسبب مخاوف ‏الاقتصاد الصيني

تراجع الدولار الأسترالي بالسوق الأوروبية اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع مقابل نظيره الأمريكي، ليتصدر قائمة العملات الخاسرة فى سوق العملات الأجنبية، بسبب مخاوف الاقتصاد الصيني.

وأظهرت بيانات تباطؤ القطاعات الرئيسية فى الصين خلال سبتمبر الماضى، فى أحدث البيانات الدالة على تعثر ثاني أكبر اقتصاد فى العالم، والحاجة إلى المزيد من الدعم المالي والنقدي من السلطات الصينية.

و تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.6% إلى 0.63941، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6433، وسجل أعلى مستوى عند 0.6445.

و حقق الدولار الأسترالي يوم الجمعة ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 65.01 سنت.

وعلى مدار سبتمبر المنصرم، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.8% مقابل نظيره الأمريكي، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي، بسبب توقف الاحتياطي الأسترالي عن رفع أسعار الفائدة، ليفقد نسبة 3.4% مقابل العملة الأمريكية على مدار الربع الثالث من هذا العام، فى ثالث خسارة فصلية على التوالي.

وتصدر الدولار الأسترالي اليوم الإثنين القائمة الخاسرة من العملات الثمانية الكبرى فى سوق الصرف الأجنبي، حيث شهدت العملة الأسترالية انخفاضا على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

كما فقد أكثر من 0.6% مقابل الدولار الأمريكي، ونحو 0.5% مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك سويسري، وأكثر من 0.3% مقابل الين الياباني والدولار الكندي، وسجل أدنى مستوى فى خمسة أشهر مقابل نظيره النيوزيلندي.