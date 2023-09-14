الدولار الأسترالي يتصدر قائمة العملات الرابحة بعد بيانات وظائف ‏قوية

ارتفع سعر الدولار الأسترالي على نطاق واسع خلال تعاملات السوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، مسجلًا أعلى مستوى فى أسبوع مقابل نظيره الأمريكي، ليتصدر قائمة الرابحة فى سوق العملات الأجنبية، بعد بيانات وظائف قوية فى أستراليا، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

توضح تلك البيانات أن الظروف المشددة لا تزال راسخة فى سوق العمل الأسترالية، بما يعني ضغوطًا لا تزال قائمة على صانعي السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الأسترالي، وهو ما قد يستدعي وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

وارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.5% إلى 0.6454 الأعلى منذ 5 سبتمبر الجاري، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6421، وسجل أدنى مستوى عند 0.6418.

فقد الدولار الأسترالي يوم الأربعاء نسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، فى ظل ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية.