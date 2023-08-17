الدولار الأسترالي يتصدر قائمة العملات الخاسرة.. لهذا السبب

هبط سعر الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.9% إلى 0.6365 الأدنى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6424، وسجل أعلى مستوى عند 0.6436.

وفقد الدولار الأسترالي يوم الأربعاء نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي، فى سابع خسارة يومية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ مارس 2020.

تعاذ سلسلة الخسائر اليومية الأطول فى نحو ثلاث سنوات ونصف إلى المخاوف بشأن تعثر الاقتصاد الصيني أكبر شريك اقتصادي للاقتصاد الأسترالي.

وتراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات السوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الـ8 على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى تسعة أشهر، متصدراً قائمة العملات الخاسرة فى سوق العملات الأجنبية، بسبب بيانات قاتمة لسوق العمل فى أستراليا.

وأوضحت تلك البيانات انحسار الظروف المشددة فى سوق العمل، لتتقلص الضغوط على صانعي السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الأسترالي، الأمر الذي يعزز على نطاق كبير التكهنات حول عدم الحاجة إلى المزيد من الزيادات الإضافية فى أسعار الفائدة الأسترالية.

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.9% إلى 0.6365 الأدنى منذ نوفمبر 2022، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6424، وسجل أعلى مستوى عند 0.6436.

فقد الدولار الأسترالي يوم الأربعاء نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي، فى سابع خسارة يومية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ مارس 2020.

تعاذ سلسلة الخسائر اليومية الأطول فى نحو ثلاث سنوات ونصف إلى المخاوف بشأن تعثر الاقتصاد الصيني أكبر شريك اقتصادي للاقتصاد الأسترالي.