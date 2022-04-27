جاءت، اليوم الأربعاء، خمس عملات من العملات الرئيسية لتحقق أرباحًا ملحوظة أمام العملات الرئيسية الأخرى، مع اكتساح قوي للدولار الأسترالي ، الذي جاء بعده الدولار النيوزلندي بنسبة أرباح بارزة، ثم تلاهما الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي، وأخيرًا انتهت القائمة بالدولار الكندي الذي استفاد من تعافي سوق النفط العالمي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وظهر تحسُّن شهية المخاطرة في تداولات سوق العملات اليوم، على الرغم من التصريحات الساخنة المتبادلة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على مدار اليوم بشأن إمدادات الغاز الطبيعي والنفط،

وقد تراوحت أرباح العملات الخمسة سابقة الذكر ما بين 0.84% و3.54% في المتوسط. وفيما يلي شرح أكثر تفصيلًا لأسباب ارتفاع مكاسب هذه العملات تحديدًا في تداولات اليوم:

الدولار الأسترالي في المرتبة الأولى

تقدَّم الدولار الأسترالي في قائمة العملات الرابحة، اليوم، بعدما كان في المرتبة الثانية أمس، ليعزز أرباحه في ظل ارتفاع شهية المخاطرة بشكل نسبي، حتى حقق أرباحًا قوية بلغت نسبتها نحو 3.54% أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وقد استفاد الدولار الأسترالي من صدور بيانات التضخم ربع السنوية في أستراليا، صباح اليوم، والتي جاءت مرتفعة جدًّا، مما ينبئ برفع قريب لمعدلات الفائدة من قِبل الاحتياطي الأسترالي، مما يعزز قوة الدولار الأسترالي أمام العملات الأخرى.

الدولار النيوزيلندي يحتل المركز الثاني

وجاء الدولار النيوزلندي محققًا مكاسب بارزة لليوم الثاني على التوالي، حيث حقق أرباحًا بلغت نحو 2.30% أمام العملات الرئيسية الأخرى، مستفيدًا من قوة اقتصاد نيوزلندا المصدرة ومرونتها في ظل التوترات السياسية المستمرة.

الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب بارزة

يأتي الجنيه الإسترليني في المرتبة الثالثة بقائمة العملات الرابحة، اليوم، بنسبة بارزة من الأرباح، حيث حصد مكاسب قدرها 1.45% تقريبًا أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات اليوم، متعززًا من سياسات التشديد النقدي من بنك إنجلترا ، وتوقعات مستقبلية بالمزيد منها.

استمرار أرباح الدولار الأمريكي

يستمر الدولار الأمريكي في تحقيق مكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر الدولار والذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى لمستويات مرتفعة، ويتداول الآن عند مستوى 102.957 نقطة، بنسبة صعود تبلغ 0.65% تقريبًا.

وبالإضافة إلى الدعم الذي يتلقاه الدولار من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد أدت هذه العوامل إلى ارتفاع أرباح الدولار الأمريكي في تداولات سوق العملات اليوم بنسبة 0.91% تقريبًا.

الدولار الكندي آخِر العملات الرابحة

وفي المرتبة الأخيرة لقائمة العملات الرابحة، اليوم، جاء الدولار الكندي، التي استفاد من استقرار سوق النفط العالمي وتحسن سعر خام برنت، ليحقق أرباحًا ملحوظة بلغت نحو 0.84% أمام العملات الرئيسية الأخرى، لتنتهي معه قائمة الرابحين، اليوم.