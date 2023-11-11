الدولار الأسترالي يتصدر العملات الخاسرة والجنيه الاسترليني يتبعه

شهد افتتاح الجلسة الأمريكية لسوق العملات العالمية خسائر لأربعة من العملات الرئيسية المتداولة في السوق، وفق ما نشره موقع “إنفيستنج دوت كوم”، خاصة الدولار الأسترالي.

وجاء الدولار الأسترالي على رأس تلك العملات الخاسرة، تلاه بالمركز الثاني الجنيه الاسترليني، ليأتي بعدهما الين الياباني، وأخيرا الدولار الاسترالي الذي تكبد أقل الخسائر بين العملات الأربعة.

وافتتح الدولار الأسترالي جلسة سوق العملات الأمريكية على أكبر قد من الخسائر بين العملات الرئيسية، حيث جائت خسائره بنحو 1.34%.

وتأتي تلك الخسائر بعد صدور محضر السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الاسترالي اليوم، والذي كانت لهجته غير متشددة.

وعززت توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي لن يقوم برفع الفائدة مرة أخرى على الأغلب، وهو ما دفع الدولار الاسترالي نحو تكبد تلك الخسائر الكبيرة، خاصة في ظل التراجع الواضح لشهية المخاطرة بسوق العملات اليوم.