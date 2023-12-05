الدولار الأسترالي يتراجع الثلاثاء بعد قرار متوقع ‏من البنك المركزي

تراجع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، وفق ما أورده موقع إنفيستنج دوت كوم.

تصدر الدولار الأسترالي قائمة العملات الخاسرة بعد قرار متوقع من بنك الاحتياطي الأسترالي،حيث تم الإبقاء على أسعار الفائدة الأسترالية دون أي تغيير عند أعلى مستوى فى 12 عامًا، طبقًا لمعظم التوقعات فى الأسواق.

وقال الاحتياطي الأسترالي، إن قرار إبقاء سعر الفائدة ثابتًا فى هذا الاجتماع سيتيح الوقت لتقييم تأثير الزيادات في أسعار الفائدة على الطلب والتضخم وسوق العمل فى البلاد.

تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.75% إلى 0.6571، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6620، وسجل أعلى مستوى عند 0.6622.

فقد الدولار الأسترالي أمس الاثنين نسبة 0.8% مقابل الدولار الأمريكي، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 66.90 سنتًا.



