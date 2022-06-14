الدولار عند أعلى مستوى خلال 20 عاما.. وتوقعات بأعنف قرار للفيدرالي في 36 عاما

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي من جديد إلىأعلى مستوى خلال 20 عاما مع ارتفاع التوقعات بشأن خطوة الفيدرالي المقبلة تجاه التضخم وسط مخاوف من اتساع موجة الضغوط التي جعلت الركود الاقتصادي أمرًا قائمًا ومنتظرًا، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتزايد التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- لرفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس خلال اجتماعه هذا الأسبوع، فيما ستكون أكبر زيادة منذ عام 1994.

ووفقا لتقارير أمريكية يبدو أن أعضاء الفيدرالي يفكرون بقوة في رفع الفائدة 75 نقطة أساس، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى زيادتها 50 نقطة.

الدولار الآن

ومن جديد نجح الدولار خلال الساعات القليلة الماضية في تجاوز قمة 20 عامًا، بعدما ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة العملات إلى مستويات قرب الـ 105.26 نقطة.

ويأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لاعلى مستوى في أكثر من 11 عام وصولًا إلى مستويات قرب الـ 3.387%. ويتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية خلال هذه اللحظات من تعاملات الثلاثاء عند مستويات 3.275% بتراجع لا يتجاوز 0.1%.

توقعات قوية



ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” يأتي التعديل المحتمل بعد صدور بيانات يوم الجمعة الماضي حيث أظهرت تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة لمستوى 8.6% في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981.

وأشارت توقعات المستثمرين في الأسواق إلى احتمالية تتجاوز 93% لزيادة معدل الفائدة لنطاق يتراوح بين 1.50% إلى 1.75%، مقابل النطاق الحالي البالغ 0.75% و1%.

وعدل محللو بنكيّ جولدمان ساكس ونوميرا هولدنجز توقعاتهم بشأن قرار السياسة النقدية هذا الأسبوع وفي نهاية يوليو المقبل إلى زيادة 75 نقطة أساس بدلًا من 50 نقطة أساس.

وكان بنكا باركليز وجيفريز قد توقعا في وقت سابق من هذا الشهر أن يتجه الفيدرالي لزيادة الفائدة 0.75% في اجتماع الشهر الحالي، بعد تسارع التضخم بأكثر من المتوقع.

ركود وشيك

وكشف مسح حديث أن 70% من الاقتصاديين يتوقعون دخول الولايات المتحدة في حالة ركود العام المقبل، مع جهود الاحتياطي الفيدرالي لوقف تسارع التضخم.

وقالت وكلية بوث للأعمال في جامعة شيكاغو، أن 40% من الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع، والبالغ عددهم 49 اقتصادياً توقعوا الركود في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل.

ووفقا للاستطلاع فإن 33% من المشاركين توقعو أنه سيأتي في النصف الأخير من العام، وجاء استطلاع الرأي بعد بيانات أظهرت أن تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة وصل لأعلى مستوياته في 41 عامًا.