الدوري اﻷوروبي.. أرسنال يستفيق ويضرب ميلان بثنائية في سان سيرو

أتلتيكو يضع قدما في ربع النهائي.. وسقوط دورتموند .. وفوز منطقي لليونعلي المصرياستفاق أرسنال اﻹنجليزيي من غفوته المحلية، بضرب ميلان اﻹيطالي، علي ملعبه "سان سيرو"، وبين جماهيره، بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الستة عشر من الدوري اﻷوروبي، وسهل مهمته نظريا في لقاء العودة الذي سيقام الخميس المقبل ف

أتلتيكو يضع قدما في ربع النهائي.. وسقوط دورتموند .. وفوز منطقي لليون



علي المصري

استفاق أرسنال اﻹنجليزيي من غفوته المحلية، بضرب ميلان اﻹيطالي، علي ملعبه “سان سيرو”، وبين جماهيره، بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الستة عشر من الدوري اﻷوروبي، وسهل مهمته نظريا في لقاء العودة الذي سيقام الخميس المقبل في ستاد اﻹمارات، بالعاصمة البريطانية لندن.

وافتتح اﻷرميني هنريك مخيتريان التسجيل للمدفعجية في الدقيقة 15، قبل أن يحرز الويلزي آرون رامزي الهدف الثاني، في الدقيقة اﻷخيرة من عمر الشوط اﻷول.

وأصبح مخيتريان أكثر لاعب يشغل مركز خط الوسط، تسبب في هز الشباك بالدوري الأوروبي، منذ بداية موسم 2015-2016، حيث سجل 9 أهداف، وصنع 6 آخرين، وأن آخر 9 أهداف سجلها مخيتريان في كل المسابقات، 7 منها كانت في المسابقات الأوروبية، بواقع 6 في الدوري الأوروبي، وهدف وحيد في التشامبيونزليج.

وحقق الألماني مسعود أوزيل، نجم اﻷرسنال، الذي صنع هدفي فريقه، رقمًا فريدًا، خلال مواجهة الروسونيري، بعدما تسبب في 100 هدف مع ناديه الإنجليزي، في مختلف المسابقات، حيث سجل مع 37 هدفًا، كما صنع 64 آخرين.

وفي لقاءات أخري أقيمت ضمن الجولة ذاتها، وفي نفس التوقيت، أكتفي أتلتيكو مدريد اﻹسباني، بثلاثية نظيفة في شباك ضيفه لوموكوتيف موسكو الروسي، في المباراة الني أقيمت بينهما علي ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

ووضع اﻷتلتي قدما في ربع نهائي اليوروبا ليج، بعدما سجل ثلاثية حملت توقيع ساوؤل في الدقيقة 22، ودييجو كوستا بالدقيقة 47 وكوكي بالدقيقة 90 من زمن اللقاء.

وتغلب ليون الفرنسي علي مضيفه سسكا موسكو الروسي بهدف نظيف، وسقط بوروسيا دورتموند اﻷلماني علي أرضه أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، في فخ الخسارة بهدفين مقابل هدف.

