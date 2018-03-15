الدوري اﻷوروبي.. أتلتيكو مدريد في نزهة ومهمة انتحارية لدورتموند وميلان

علي المصريبعد أن تلقى بوروسيا دورتموند صدمة لم تكن متوقعة بالهزيمة على ملعبه أمام ريد بول سالزبورج النمساوي 1 / 2 ذهابا، بات الفريق الألماني بحاجة إلى عودة صعبة تتمثل في تسجيل هدفين على الأقل من أجل قلب الموازين لصالحه عندما يحل ضيفا على الفريق النمساوي، اليوم الخميس، في إياب دور الستة عشر ببطول

علي المصري

بعد أن تلقى بوروسيا دورتموند صدمة لم تكن متوقعة بالهزيمة على ملعبه أمام ريد بول سالزبورج النمساوي 1 / 2 ذهابا، بات الفريق الألماني بحاجة إلى عودة صعبة تتمثل في تسجيل هدفين على الأقل من أجل قلب الموازين لصالحه عندما يحل ضيفا على الفريق النمساوي، اليوم الخميس، في إياب دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي.

وتشهد جولة الإياب أيضا لقاء آرسنال الإنجليزي مع ميلان الإيطالي، وليون الفرنسي مع سسكا موسكو الروسي ولوكوموتيف موسكو الروسي مع أتلتيكو مدريد الإسباني ودينامو كييف الأوكراني مع لاتسيو الإيطالي وزينيت سان بطرسبرج الروسي مع لايبزج الألماني وأتلتيك بيلباو الإسباني مع مارسيليا الفرنسي وفيكتوريا بلزن التشيكي مع سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وجاءت هزيمة دورتموند في مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي لتشكل ضغوط كبيرة على النمساوي بيتر شتوجر المدير الفني للفريق، حيث لم يعد أمامه أي هامش للخطأ كما بات مطالبا بإيجاد الحلول للتقدم المبكر من أجل تفادي الخروج من البطولة.

ورغم أن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل عبر تحقيق مركز متقدم بالدوري الألماني (بوندسليجا) يعد الهدف الأبرز لدورتموند حاليا، يحظى مشوار الدوري الأوروبي بأهمية كبيرة لدى الفريق نظرا لأنها تمثل الفرصة الوحيدة أمامه لاعتلاء منصة التتويج هذا الموسم، في ظل تفوق بايرن ميونخ بفارق 21 نقطة على دورتموند في صدارة البوندسليجا.

وكما هو الحال بالنسبة لدورتموند، يشكل الدوري الأوروبي الفرصة الوحيدة أمام آرسنال الإنجليزي لاعتلاء منصات التتويج هذا الموسم بعد أن خرج من بطولتي الكأس المحليتين، وخرج عن إطار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضع آرسنال قدما بالفعل في دور الثمانية إثر تغلبه على ميلان في عقر داره 2 / صفر ذهابا، في المقابل، يتوقع أن يخوض ميلان المباراة بثقة عالية بعد تحقيق 4 انتصارات محلية، ولا يزال يأمل في مخالفة التوقعات بانتزاع بطاقة التأهل على ملعب آرسنال.

كذلك يحظى أتلتيكو مدريد بفرصة كبير في التأهل دون عناء كبير بعد أن أنهى مباراة الذهاب على ملعبه أمام لوكوموتيف موسكو الروسي بالفوز 3 / صفر.

أما أتلتيك بيلباو، فيواجه مهمة أكثر صعوبة عندما يستضيف مارسيليا الفرنسي، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بهزيمة الفريق الإسباني 1-3.

ويحل لايبزج ضيفا على زينيت سان بطرسبرج الروسي، بعد أن فاز الفريق الألماني 2-1 على أرضه ذهابا، كما يحل لاتسيو ضيفا على دينامو كييف بعدما تعادل الفريقان 2-2 ذهابا، وسبورتينج لشبونة ضيفا على فيكتوريا بلزن، فاز الفريق البرتغالي 2-0 ذهابا، ويلتقي ليون مع سسكا موسكو، وتغلب الفريق الفرنسي علي نظيره الروسي خارج ملعبه 1-0 ذهابا.