الدوري اﻷمريكي.. الوجهة المقبلة ﻹبراهيموفيتش بعد نهاية قصته مع اليونايتد

علي المصريأكد نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، اليوم الخميس، إنهاء عقده لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مع أنباء عن توقيعه عقدًا جديدًا مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي اﻷمريكي.وكان المدرب البرتغالي للنادي الإنجليزي جوزيه مورينيو قد أعرب، في وقت سابق هذا الشهر، عن اعتقاده بأن إبراهيموفيتش (36

علي المصري





أكد نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، اليوم الخميس، إنهاء عقده لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مع أنباء عن توقيعه عقدًا جديدًا مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي اﻷمريكي.

وكان المدرب البرتغالي للنادي الإنجليزي جوزيه مورينيو قد أعرب، في وقت سابق هذا الشهر، عن اعتقاده بأن إبراهيموفيتش (36 عامًا) الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، لن يبقى في صفوف النادي الإنجليزي الشمالي.

وتوالت التقارير الصحفية، الخميس، عن انتقال إبراهيموفيتش إلى نادي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب الدولي السابق وقع بالفعل مع النادي، وأن الإعلان رسميًّا عن ذلك سيتم، الجمعة، من خلال نشر إعلان على صفحة كاملة في بجريدة “لوس أنجلوس تايمز”.

وأكدت التقارير، ولا سيما الموقع الإلكتروني لـ”سبورتس ايلوسترايتد”، إلى أن إبراهيموفيتش وقع عقدًا مع النادي الأمريكي حتى نهاية موسم 2019، وسيتقاضى بموجبه راتبًا سنويًّا يصل إلى 1,5 مليون دولار.

وفي ظل مسعاها للحد من تضخم رواتب اللاعبين، فرضت رابطة الدوري الأمريكي هذا المبلغ كأقصى حد يمكن أن يبلغه راتب لاعب.

وتجيز قوانين الدوري للأندية تحديد ثلاثة لاعبين كل موسم، لا يخضعون لهذه الضوابط بشأن الرواتب.

وسيتقاضى إبراهيموفيتش الحد الأقصى المحدد بموجب القوانين،؛ لأن ناديه الجديد سبق له أن حدد اللاعبين الثلاثة المعفيين.

ويعد راتب 1,5 مليون دولار هامشيا إذا تمت مقارنته بما كان إبراهيموفيتش يتقاضاه في يونايتد، والمقدر بـ26,8 مليون دولار سنويا.

وكانت شبكة “اي إس بي إن” قد أفادت سابقًا بأن “زلاتان إبراهيموفيتش خاض مباراته الأخيرة مع مانشستر يونايتد”، و”اقترب من إتمام صفقة للانتقال إلى الدوري الأمريكي هذا الأسبوع”، مرجحة أن تكون مع نادي لوس أنجلوس.

وفي موسمه الثاني مع “الشياطين الحمر”، اكتفى النجم السويدي بخوض سبع مباريات، علماً أنه غاب لفترة طويلة الموسم الماضي بسبب عملية جراحية لمعالجة إصابة في الركبة.

وسبق لنادي مدينة لوس أنجلوس، أن استقطب العديد من نجوم كرة القدم الانجليزية إلى صفوفه في المراحل الأخيرة من مسيرتهم الاحترافية، مثل الانجليزيين ديفيد بيكهام وستيفن جيرار والايرلندي روي كين.

وشارك إبراهيموفيتش للمرة الأخيرة مع يونايتد في 26 ديسمبر الماضي ضد بيرنلي (2- 2)، واستبدل مع انطلاق الشوط الثاني.

وخلال موسمه الأول مع النادي، سجل النجم السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، 28 هدفًا في 46 مباراة، قبل تعرضه لإصابة بالغة في أربطة الركبة في أبريل.

وفي حين كان من المقرر أن يمضي السويدي موسمًا واحدًا فقط مع يونايتد بعد انضمامه إليه من النادي الفرنسي في صيف 2016، مدد عقده لموسم إضافي.

إلا أن مشاركاته مع الفريق تراجعت بشكل كبير، أولًا بسبب الاصابة وفترة التعافي منها، وأيضًا بسبب تعاقد يونايتد في صيف 2017 مع البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون، في صفقة وصلت قيمتها إلى 75 مليون جنيه إسترليني (105 ملايين دولار)، وكانت الأكبر بين الأندية الإنجليزية.