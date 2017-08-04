الدوري الفرنسي يبدأ اليوم بمستهل انطلاقة الخمس الكبري



على المصرى



تنطلق عجلة الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، اليوم الجمعة، بالجولة الأولى للدورى الفرنسى الممتاز، بعدما أقيم السوبر الفرنسى، يوم السبت الماضى، وتوج باريس سان جيرمان باللقب الخامس على التوالى والسابع فى تاريخه، على حساب موناكو بهدفين مقابل هدف، في مدينة طنجة المغربية.



ويقام غدا السبت لقاء السوبر الألمانى، حيث يستضيف بوروسيا دورتموند على ملعبه “سيجنال أيدونا بارك” وبين جماهيره الغفيرة، نظيره بايرن ميونيخ، على أن ينطلق الدورى الألمانى يوم الجمعة 18 أغسطس الحالى.



ويستضيف ستاد “ويمبلى” العريق، مباراة الدرع الخيرية، بين آرسنال وتشيلسى، يوم الأحد المقبل، على أن ينطلق الدورى الإنجليزى يوم الجمعة 11 أغسطس.



وينتظر عشاق الكرة العالمية، كلاسيكو الأرض الذى سيجمع برشلونة مع ريال مدريد، فى السوبر الإسبانى، يوم 13 أغسطس ذهابا، فى الكامب نو، على أن يقام لقاء العودة يوم 16 من الشهر ذاته، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، فيما ينطلق الدورى الإسبانى يوم 18 أغسطس.



ويتصارع يوفنتوس مع لاتسيو، يوم الأحد 13 أغسطس، على الملعب الأوليمبى “الأولميبكو” فى روما، على السوبر الإيطالى، فيما ينطلق الدورى الإيطالى، يوم 20 أغسطس.



ويتنافس ريال مدريد الإسبانى مع مانشستر يونايتد الإنجليزى، على السوبر الأوروبى، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “فيليب أرينا”، بمدينة “سكوبى” المقدونية.