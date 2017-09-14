الدوري السعودي.. مواجهة مصرية بين شيفو والكابيتانو فى كلاسيكو مثير

- الحضرى للثأر من الفيحاء فى غياب فتحى.. وشيكابالا يقود الرائد أمام الفتح- كهربا فى مواجهة متوازنة مع الاتحاد أمام الفيصلىعلى المصرى تعود عجلة الدوري السعودى للمحترفين "جميل"، للدوران من جديد، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب ارتباط المنتخب الوطني بالمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 20

– الحضرى للثأر من الفيحاء فى غياب فتحى.. وشيكابالا يقود الرائد أمام الفتح

– كهربا فى مواجهة متوازنة مع الاتحاد أمام الفيصلى

على المصرى

تعود عجلة الدوري السعودى للمحترفين “جميل”، للدوران من جديد، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب ارتباط المنتخب الوطني بالمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، بلقاءات الجولة الثالثة التي تقام على مدار 4 أيام بداية من اليوم.

وتشهد تلك الجولة، صدام مصرى بين أهلى جدة الذى يضم الظهير الأيسر المصرى محمد عبد الشافى، والنصر الذى تعاقد مع حسام غالى لاعب وسط الأهلى السابق، يوم الأحد المقبل، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” الشهير بـ”الجوهرة المشعة”، فى جدة.

أما التعاون، الذى يضم بين صفوفه المخضرم عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر، ومواطنه مصطفى فتحى، فيخرج لملاقاة الفيحاء، بعد غدا السبت، ويأمل فى الفوز للثأر من إقصاءه أمام نفس الفريق، يوم السبت الماضى، من دور الستة عشر، لكأس ولي العهد السعودي للمحترفين.

وتشهد تلك المواجهة غياب مصفطى فتحى المعار من الزمالك، لنهاية الموسم، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر، فى فترة الأجندة الدولية السابقة، بتمزق أسفل وتر الركبة، ويحتاج علاجا يستمر 3 أسابيع، وعاد إلى السعودية يوم الأحد الماضى، لمواصلة علاجه تحت إشراف طبيب الفريق البرتغالى، بعد أن خاض فترة التعافي بأحد المراكز الطبية المتخصصة في القاهرة، تحت إشراف علي راغب أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي، وبمتابعة البرتغالي جيم طبيب فريق التعاون.

فيما يخوض محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد الرائد، غدا الجمعة، مواجهة فى المتناول مع فريقه، عندما يحل ضيفا على الفتح، وسيكون الهدف الأول للرائد، هو العودة لسكة الانتصارات، لاسيما بعد خسارته في أول مباراتين بالدوري على يد الفيصلي والقادسية، ويشهد ملعب “مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية”، مواجهة اتحاد جدة، الذى يضم محمود عبد المنعم “كهربا”، أمام الفيصلى.

136 صفقة فى فترة الانتقالات

أغلقت مساء الثلاثاء الماضى، فترة الانتقالات الصيفية، بدوري جميل، والتي استمرت على مدار شهرين، وشهد الميركاتو السعودى، تعاقد أندية الدوري مع 136 لاعباً، بالإضافة إلى إبرام العديد عقود التجديد للاعبيها، والاستفادة من قرارات الاتحاد السعودي بزيادة عدد المحترفين، والتعاقد مع حراس أجانب.

أرقام وحقائق بعد انتهاء ميركاتو الصيف:

– يشهد دوري جميل تواجد 80 محترف من 33 جنسية، بين صفوف الـ 14 فريق التي تتنافس على اللقب.

– أكثر الجنسيات المتواجدة في الدوري هي البرازيلية وسجلت حضوراً بلغ 22 لاعباً، بعدها المصرية بستة لاعبين.

– أكثر الجنسيات العربية تواجداً هي المصرية، بـ 6 لاعبين، بعدها التونسية 5، ثم الجزائرية 4.

– جميع الفرق استفادت من قرار التعاقد مع 6 لاعبين محترفين، باستثناء الاتحاد الذى يملك 4 لاعبين، بالإضافة إلى الفتح والاتفاق بخمسة فقط.

-4 فرق فقط استفادت من القرار الخاص بالسماح بالتعاقد مع حراس أجانب، وهي الهلال والشباب وأحد والتعاون.

– حظيت القارات الخمس بتواجد لاعبيها في دوري جميل، واحتلت قارة أفريقيا الصدارة بـ 29 لاعب، ثم أمريكا الجنوبية بـ28، وأوروبا بـ11، ثم آسيا بـ9، وأخيراً أمريكا الشمالية بـ3.

– الجنسية البرتغالية هي أكثر الجنسيات الأوروبية حضوراً في الدوري بـ 3 لاعبين، يليها الفرنسية واليونانية بلاعبين فقط لكل منهما.

– أكثر الفرق التي تضم بين صفوفها لاعبين من جنسية واحدة هو الباطن، ويضم 4 برازيلين من أصل 6 محترفين بالفريق.