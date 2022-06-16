الدوري الانجليزي.. تعرف على مواجهات الجولة الأولى ومباراة سهلة لـ ليفربول

تستعد الأندية المنافسة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، (البريميير ليج)، Premier League لانطلاق الموسم الجديد، في الخامس من الشهر المقبل.

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”، يحل حامل اللقب مانشستر سيتي ضيفا في الجولة الأولى على وست هام يونايتيد، في ملعبه غربي لندن ويحل ليفربول ضيفا على فولهام الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي.

المنافسات ستتوقف في منتصف الموسم

وستتوقف المنافسات في منتصف الموسم بسبب بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر.

ويستمر التوقف من 13 نوفمبر، إلى 26 ديسمبر، خلال فترة مباريات كأس العالم.

وضمن مباريات الجولة الأولى، يستضيف كريستال بالاس، على ملعبه، جنوب شرقي لندن، فريق أرسنال، أما نوتينجام فورست العائد إلى البطولة، للمرة الأولى منذ موسم 1999، فيحل ضيفا على نيوكاسل.

كأس العالم يبدأ في 21 نوفمبر

وسوف يبدأ كأس العالم، في 21 نوفمبر ويستمر حتى المباراة النهائية، المقررة يوم 18 ديسمبر ، لكن توقف البريميير ليج سيستمر أسبوعا إضافيا.

وحسب جدول المباريات لن تكون هناك أي مباراة بين الفرق الست الكبرى في البطولة، خلال الأسبوع الذي يسبق توقف كأس العالم، بناء على طلب رابطة الأندية.

وتم اتخاذ التدابير اللازمة، لإفساح الوقت الكافي، أمام الفرق، خلال الجولات الاحتفالية الثلاث في وسط الموسم، للحصول على الراحة الكافية، والتعافي، بما في ذلك مالايقل عن 48 ساعة بين أي مباراتين لكل فريق.

وتجرى الجولات الثلاث على ثلاث مراحل في ديسمبر ، الاولى بين 26 و 27 ، ثم 29 و30، وأخيرا جولة بداية العام الجديد، بين 2 و5 يناير 2023.

وبسبب كأس العالم يبدأ الموسم الجديد، قبل أسبوع كامل من موعده المعتاد، وينتهي حسب المخطط متأخرا بأسبوع، أيضا.

وحسب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، يجب توقف المسابقات المحلية، والتحاق اللاعبين الدوليين بمنتخبات بلادهم، في الرابع عشر من نوفمبر ، استعدادا لكأس العالم.

عطلة منتصف الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز ستستمر 6 أسابيع

وهو ما يعني أن عطلة منتصف الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز ، ستستمر 6 أسابيع.

وكان مانشستر سيتي قد توج ببطولة الموسم الماضي، بعد نهاية الأسبوع الأخير بالبطولة، بشكل درامي، حيث حقق الفوز على أستون فيلا بعدما كان متأخرا بهدفين مقابل لا شيء، بينما كان ليفربول على أعتاب الفوز بالبطولة، لكن عودة مانشستر سيتي بسرعة في المباراة، والفوز بها حسم اللقب لصالحه.

وضم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، قادما من بروسيا دورتموند، مقابل أكثر من 51 مليون جنيه استرليني.

أما ليفربول الذي أنهي الموسم في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة، فيستضيف مانشستر سيتي في 15 أكتوبر ، بينما يحل ضيفا على السيتي، في ملعب الاتحاد، أول أبريل.