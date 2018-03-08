الدوري الأوروبي: مارسيليا يقترب من ربع النهائي وسقوط لاتسيو في فخ التعادل

علي المصري خطي مارسيليا الفرنسي خطوة مهمة نحو التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، بتغلبه مساء أمس الخميس، على ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب ثمن النهائي، علي أن يقام لقاء الإياب يوم الخميس المقبل.وسجل أهداف مارسيليا، الأرجنتيني لوكاس أوك

علي المصري



خطي مارسيليا الفرنسي خطوة مهمة نحو التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”، بتغلبه مساء أمس الخميس، على ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب ثمن النهائي، علي أن يقام لقاء الإياب يوم الخميس المقبل.

وسجل أهداف مارسيليا، الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس في الدقيقتين 1 و57، وديميتري باييت في الدقيقة 14، ووقع أدوريز، على هدف أتلتيك بلباو الوحيد، الذي سجل في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع عن الشوط اﻷول من ركلة جزاء.

ويعد الهدف الذي سجله لوكاس أوكامبوس، هو الأسرع في البطولة بالموسم الحالي، إذ تم تسجيله بعد 36 ثانية فقط من انطلاقة المباراة.

وسقط لاتسيو الإيطالي في فخ التعادل أمام ضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-2 ، وسجل ﻷصحاب اﻷرض، تشيرو أيموبيلي في الدقيقة 54، وفيليبي أندرسون في الدقيقة 62، وأحرز للضيوف تسيجانكوف في الدقيقة 52، وجونيور مورايس في الدقيقة 79.

وخسر زينيت سان بطرسبرج الروسي أمام مضيفه لايبزيج الألماني بهدفين لهدف، وسجل للايبزيج، بروما في الدقيقة 56، وتيومي ويرنر في الدقيقة 77، وأحرز لزينيت، دومينيكو كريشيتو في الدقيقة 86.

وفي المباراة اﻷخيرة ضمن لقاءات الذهاب، سجل فريدي مونتيرو ثنائية ليقود سبورتينج لشبونة البرتغالي للفوز 2-0 على حساب ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، سجلهما في الدقيقتين اﻷوي من الوقت الضائع للشوط اﻷول و49.