الدورى المصرى.. الإسماعيلى يقلب تأخره بهدفين لفوز كبير على الاتحاد

- النسخة 59 تشهد أول تعادل سلبي بين طنطا و النصر على المصرى قلب الإسماعيلى تأخره بهدفين نظيفين، إلى فوز عريض على الاتحاد السكندرى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ستاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الأسبوع الأول من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. سجل أحمد الألفى أو

– النسخة 59 تشهد أول تعادل سلبي بين طنطا و النصر



على المصرى

قلب الإسماعيلى تأخره بهدفين نظيفين، إلى فوز عريض على الاتحاد السكندرى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ستاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الأسبوع الأول من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

سجل أحمد الألفى أول أهداف اللقاء، لزعيم الثغر، فى الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف محمد يوسف “كماتشو” الهدجف الثانى فى الدقيقة 36، وقلص الكولومبى دييجو كالديرون النتيجة للدراويش، فى الدقيقة 42.

وفى الشوط الثانى، أضاف المهاجم المالى موسى كمارا، الهدف الثانى للضيوف فى الدقيقة 76، قبل أن يحرز الغانى ريتشارد بافور الهدف الثالث للدراويش فى الدقيقة 80، وأختتم إبراهيم حسن أهداف الإسماعيلى واللقاء فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بالهدف الرابع.

وبتلك النتيجة، أضاف الإسماعيلى أول ثلاثة نقاط فى رصيده، هذا الموسم فى الدورى المصرى الممتاز، وقفز للمركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة، مؤقتا ولحين نهاية لقاءات الجولة الأولى، برصيد ثلاثة نقاط، فيما بقى الاتحاد السكندرى بدون نقاط، محتلا المركز السابع عشر فى الجدول.

وفى لقاءات أخرى أقيمت ضمن المرحلة ذاتها، شهد اليوم الثانى من الأسبوع الأول للدوري، أول تعادل سلبى فى النسخة 59 من الأيجيبشن ليج، عندما خطف النصر الصاعد حديثا للدورى الممتاز، نقطة ثمينة من طنطا، بعد نهاية لقاءهما بالتعادل بدون أهداف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ستاد طنطا.

وشهد اللقاء محاولات علي إستحياء من الفريقين دون جدوي، بإستثناء كرة تصدت لها العارضة لفريق طنطا بالشوط الأول، وقدم الفريقان عرضًا متوسطًا، وغلب الخوف من الهزيمة على مجريات الأمور، وأضاف كل فريق نقطة لرصيده، ليحتل النصر المركز الخامس، ويليه طنطا فى المركز السادس.

وانطلقت المسابقة أمس الجمعة، بتعادل إيجابى بين الداخلية مع بتروجيت، بهدف لكل فريق، على ملعب “كلية الشرطة” بالعباسية، فيما تمكن المقاولون العرب من سحق الرجاء الصاعد حديثا للدورى بثلاثية نظيفة، على ستاد “عثمان أحمد عثمان”.