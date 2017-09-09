الدورى الإنجليزى .. آرسنال يعود للانتصارات بثلاثية فى بورنموث

- تشيلسى يواصل حملة الدفاع عن لقبه بثنائية فى ليستر - توتنهام يغتال أحلام إيفرتون وحجازى يشارك فى سقوط وست بروميتش على المصرى عاد أرسنال لطريق الانتصارات، فى الدورى الإنجليزى الممتاز، بتغلبه على ضيفه بورنموث، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن لقاءات

– تشيلسى يواصل حملة الدفاع عن لقبه بثنائية فى ليستر

– توتنهام يغتال أحلام إيفرتون وحجازى يشارك فى سقوط وست بروميتش

على المصرى

عاد أرسنال لطريق الانتصارات، فى الدورى الإنجليزى الممتاز، بتغلبه على ضيفه بورنموث، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن لقاءات الأسبوع الرابع من البريمييرليج.

ولم يشارك الدولى المصرى محمد الننى، فى تشكيلة الفرنسى آرسين فينجر، المدير الفنى للمدفعجية، ولم يتواجد فى قائمة الفريق المستدعاة للقاء، وسجل دانى ويلبك الهدفين الأول والثالث فى الدقيقتين 6 و50، وأضاف ألسكندر لاكازيتى الهدف الثانى فى الدقيقة 24.

وعلى ملعب “ووكرز ستديوم”، واصل تشيلسى حملة الدفاع عن اللقب، بفوز خارج ملعبه على ليستر سيتى، بهدفين مقابل هدف، بعدما تقدم مرتين عن طريق ألفارو موراتا فى الدقيقة 41، ونجولو كانتى فى الدقيقة 50، قبل أن يقصل جيمى فاردى النتيجة فى الدقيقة 62 من ضربة جزاء.

وأمطر توتنهام هوتسبير شباك مضيفه إيفرتون، بثلاثة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “جوديسون بارك”، بتوقيع هارى كين على الهدف الأول والثالث فى الدقيقتين 28 و46، وكريستيان إيركسن فى الدقيقة 42.

وشارك الدولى المصرى أحمد حجازى، فى خسارة فريقه وست بروميتش ألبيون، أمام مضيفه برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب ” ويذدين ستاديوم”، وقام توني بوليس المدير الفنى لألبيون، بإخراج حجازى فى الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وفى لقاءات أخرى أقيمت ضمن الجولة ذاتها، تغلب واتفورد على مضيفه ساوثهامتون، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى احتضنها ملعب “سانت ميريز”، وسجل عبد الله دوكورى الهدف الأول للضيوف فى الدقيقة 38، وأضاف داريل يانمات الهدف الثانى فى الدقيقة 66.