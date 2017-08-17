الدورى الأوروبى .. مهمة سلهة لميلان وإيفرتون وأياكس

على المصرى:تقام اليوم الخميس، لقاءات الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، ويخوض ميلان الإيطالي، مهمة سهلة، على ملعبه "سان سيرو" وبين جماهيره الغفيرة، بعدما أوقعته القرعة التى أقيمت يوم 4 أغسطس الحالى، في مواجهة شكينديجا المقدوني.وكان ميلان، المدعوم بشكل كبي

على المصرى:

تقام اليوم الخميس، لقاءات الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، ويخوض ميلان الإيطالي، مهمة سهلة، على ملعبه “سان سيرو” وبين جماهيره الغفيرة، بعدما أوقعته القرعة التى أقيمت يوم 4 أغسطس الحالى، في مواجهة شكينديجا المقدوني.

وكان ميلان، المدعوم بشكل كبير من خلال ملاكه الجدد الصينيين، قد صعد إلى الدور التمهيدي بالفوز في التصفيات على كرايوفا الروماني، ويعد مرشحا قويا للتأهل إلى دور المجموعات ببطولة الموسم الجديد، بعد فترة غياب عن المشاركات الأوروبية.

ومن أبرز المواجهات التي ستقام اليوم، لقاء باناثينايكوس اليوناني مع أتلتيك بيلباو الإسباني، وإيفرتون الإنجليزي مع هايدوك سبليت الكرواتي، وأياكس الهولندي مع روزنبورج النرويجي.

ويشهد الدور التمهيدي أيضا، لقاءات فاردار المقدوني مع فناربخشه التركي، وأوسجيك الكرواتي مع أوستريا فيينا النمساوي، وسرفينا زفيزدا الصربي مع كراسنودارالروسي، وألتلاش النمساوي مع مكابي تل أبيب الإسرائيلى، وباتي بوريسوف البيلاروسي مع أولكسندريا الأوكراني، وكلوب بروج البلجيكي مع آيك أثينا اليوناني.

ويلتقي ماريتيمو البرتغالي، مع دينامو كييف الأوكراني، ودينامو زغرب الكرواتي مع سكينديربيو الألباني، ولودجوريتش البلغاري مع سدوفا الليتواني، وأبولون القبرصي مع متيولاند الدنماركي، ودومزال السلوفيني مع مارسيليا الفرنسي، وبارتيزان بلجراد الصربي مع فيديوتون المجري.

ويلعب أوتريخت الهولندي مع زينيت سان بطرسبرج الروسي، وليجيا وارسو البولندي مع شيريف المولدافي، وفيتورول الروماني مع ريد بول سالزبورج النمساوي، وفيكتوريا بلزن التشيكي مع آيك لارناكا القبرصي، وباوك سالونيكا اليوناني مع أوسترسوند السويدي.

وتقام مباريات الإياب للدور التمهيدي، يوم الخميس المقبل، على أن يتأهل 22 فريقا من هذا الدور إلى دور المجموعات، الذي تسحب قرعته خلال حفل الاتحاد الأوروبى “يويفا”، المقرر يوم 24 أغسطس الجارى، فى إمارة موناكو الفرنسية، وتضم قرعة دور المجموعات 16 فريقا تأهلوا مباشرة إلى الدوري الأوروبي، إلى جانب عشرة فرق خاسرة في تصفيات دوري أبطال أوروبا.