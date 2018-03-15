الدورى الأوروبى.. تأهل مارسيليا لربع النهائى ولاتسيو يصعق دينامو كييف

- لايبزيج يواصل مغامرته الأوروبية بإقصاء زينيت سان بطرسبرج على المصرى بلغ أوليمبيك مارسيليا الفرنسي دور الثمانية للدورى الأوروبى، بفوزه 2-1 على مضيفه أتلتيك بيلباو الإسباني، ليكرر تفوقه على الفريق الباسكي، فى ثمن نهائى اليوروبا ليج، بعدما تغلب عليه 3-1 في مباراة الذهاب، ليصعد بمجموع ا

– لايبزيج يواصل مغامرته الأوروبية بإقصاء زينيت سان بطرسبرج





على المصرى

بلغ أوليمبيك مارسيليا الفرنسي دور الثمانية للدورى الأوروبى، بفوزه 2-1 على مضيفه أتلتيك بيلباو الإسباني، ليكرر تفوقه على الفريق الباسكي، فى ثمن نهائى اليوروبا ليج، بعدما تغلب عليه 3-1 في مباراة الذهاب، ليصعد بمجموع اللقاءين بنتيجة 5-2.

بادر ديميتري باييه بالتسجيل لمارسيليا في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، فيما أضاف لوكاس أوكامبوس الهدف الثاني في الدقيقة 52، وقلص إينياكي ويليامز الفارق بتسجيله هدف بيلباو الوحيد في الدقيقة 74، قبل أن يضطر أصحاب الأرض للعب بعشرة لاعبين عقب طرد آريتز أدوريز في الدقيقة 77.

وعلى الملعب الأوليمبى بمدينة كييف الأوكرانية، اقتنص لاتسيو بطاقة التأهل لدور الثمانية، بعدم حقق فوزا ثمينا 2-0 على مضيفه دينامو كييف الأوكراني، ليعوض تعادله المخيب 2-2 في مباراة الذهاب التي جرت على ملعبه بالعاصمة الإيطالية، تقدم لوكاس ليفا للاتسيو في الدقيقة 23، فيما أضاف زميله ستيفان دي فري الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وواصل لايبزيج الألماني مغامرته في المسابقة القارية، بعدما انتزع تعادلا بطعم الفوز 1-1 من مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي، مستفيدا من فوزه ذهابا 2-1، ليصعد بنتيجة إجمالية 3-2، بادر جان كيفن أوجستين بالتسجيل للايبزيج في الدقيقة 22، في حين أدرك سيباستيان دريوسي التعادل لزينيت في الدقيقة 45، أضاع تيمو فيرنر فرصة قتل المباراة، بعدما أهدر ركلة جزاء للايبزيج في الدقيقة 82، لكنها لم تكن مؤثرة في تأهل الفريق الألماني لدور الثمانية.

