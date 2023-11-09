الدورة الـ 8 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح.. أمنيات وطموحات في ظروف عصيبة

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر الجاري برئاسة المخرج مازن الغرباوي ، تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة

ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب و يرأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي وتحمل دورته الثامنة اسم دكتورة سميرة محسن وتديره دكتورة إنچي البستاوي.

مازن الغرباوي : دورنا كفنانين أن نرد على مايحدث حاليا بسلاحنا وهو الفن

من جانبه، قال مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح إن هناك أفكارا تتعلق بالقضية الفلسطينية في الدورة الثامنة للمهرجان قيد الدراسة هذه الأيام لتنفيذها .

وأضاف في حديثه لـ” المال ” أنه يتم التحضير أيضا لأوبريت سيقدم في حفل الافتتاح بعنوان” ملحمة الحياة” ، وسيكون عبارة عن تجسيد للقضية أيضا .

أكد الغرباوي أن دورنا كفنانين أن نرد على مايحدث حاليا بسلاحنا وهو الفن ، موضحا أن مجال عمله وهو فريق عمله بالمهرجان الاخراج والتمثيل وذلك هو الأهم .

ونوه أن هناك تضامن كبير مع القضية والانسانية ، وتم تغيير شعار الدورة الثامنة ، وتم اعلان ذلك في أكثر من بيان اعلامي مؤخرا .

دعاء حلمي : يمكن خلال فعاليات المهرجان أن يتم لفت النظر للأحداث الجارية من الناحية الانسانية

أعربت الناقدة دعاء حلمي أن الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي ، ليس هناك متسع من الوقت للقائمين عليه لتقديم عروض مسرحية عن الأحداث السياسية الجارية في غزة .

وأشارت الى أنه يمكن خلال فعاليات المهرجان أن يتم لفت النظر للأحداث الجارية من الناحية الانسانية ، لاسيما أنه يرفع شعار المسرح من أجل الانسانية .

وتابعت قائلة الحياة يجب أن تستمر برغم هذه الأحداث خاصة أنها ليست مؤثرة علينا داخل بلادنا برغم تأثرنا بها ، موضحة أن مهرجان المسرح الشبابي يساهم مثل مهرجانات أخرى للشباب في زيادة الوعي وطاقات الشباب وثقافتهم .

لكن يجب أن يتم الاهتمام بدعاية المهرجان بصورة أكبر مما هي عليه ، لاسيما أن الجمهور يجب أن يعلم باقامة فعاليات المهرجان بصورة جيدة حتى يكون هناك اقبال كبير عليه ويجني ثمار اقامة الدورة الجديدة له وفق” حلمي ” .

سمير الجمل : من الأفضل أن تخصص هذه الدورة بصورة كاملة للقضية الفلسطينية

وقال السيناريست سمير الجمل أنه لو كان حتميا اقامة المهرجان في ظل الظروف الراهنة ، يتم الغاء الجانب الاحتفالي في المهرجان ويتواجد فقط الجانب الفني وفعاليات المهرجان .

أشار إلى أنه من الأفضل أن تخصص هذه الدورة بصورة كاملة للقضية الفلسطينية ، كيف يناقشها المسرح وفي الماضي كيف كان يحدث ذلك أيضا.

بالإضافة لوجود تظاهرة فنية عن فلسطين من نجوم المسرح الذين سيتواجدوا بالمهرجان، حيث يتم الاستفادة من إقامة هذا الحدث في ظل الظروف الراهنة وفق” الجمل ” .

وشدد على أنه بدلا من اإغاء الدورة يتم تخصيصها عن القضية الفلسطينية لتذكير الشباب بها وذلك من السهل تنفيذه، ويتم الاحتفال بصورة فنية بفلسطين بشكل فني كنوعا من التضامن مع القضية في فعاليات المهرجان .

وتابع قائلا إنه لو تم عمل احتفالية فنية كاملة في يوم ما من فعالياته عن فلسطين سيكون أمرا رائعا ، وتعريف الشباب بدور المسرح في القضية الفلسطينية ، لافتا الى أن اقامة المهرجان في شرم الشيخ وهي مدينة بآواخر الحدود المصرية وعلى مقربة من فلسطين ، فذلك اشارة أن الحياة تستمر برغم الظروف الصعبة في فلسطين وذلك أمرا جيدا .