الدورة الـ 31 لمهرجان الموسيقى العربية.. عودة لانتشار الطرب الأصيل

ساعات قليلة تفصلنا عن الحفل الختامي لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 التي أقيمت الأيام الماضية ابتداء من الخميس 31 أكتوبر واستمرت لمدة أسبوعين تقريبا حتى الخميس 3 نوفمبر الجاري .

وشهدت الدورة إقامة العديد من الحفلات الغنائية الكبرى لكبار نجوم الغناء من مصر والوطن العربي أبرزهم ، هاني شاكر ومحمد منير ومدحت صالح وعلي الحجار وعمر خيرت ، ومن الوطن العربي راغب علامة وعاصي الحلاني وأصالة نصري وصابر الرباعي وجنات وغيرهم .

كما كرم المهرجان هذا العام شخصيات هامة في المجال الموسيقي أبرزها ، الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم والملحن أمجد العطافي واسم أستاذ الموسيقى الراحل دكتور زين نصار والموسيقار مودي الامام والنجم اللبناني راغب علامة الذي يشارك للمرة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية ودكتورة رشا طموم أستاذة الموسيقى التي تشارك في اللجنة العلمية وغيرهم.

محمد علي سليمان : مهرجان الموسيقى يعيد الأصالة والطرب الأصيل لدى الجمهور

يرى الملحن القدير محمد علي سليمان أن قيمة واضافة مهرجان الموسيقى العربية أنه يقدم أفكار مميزة ويقوم بالواجب المنوط به في خدمة الجمهور والوطن بتقديم كل أنواع وأنماط الغناء والموسيقى من مصر وكل الدول العربية .

وأكد أن المهرجان ثابت في تفوقه وأفكاره ومازال على قدم وساق يحقق نجاحا كبيرا ، لافتا إلى أن مشاركة أصوات جديدة لأول مرة في المهرجان عن الأعوام الماضية يثري فعالياته مثل راغب علامة هذه الدورة ، لاسيما أن الأسماء المتواجدة كل عام جيدة لكن يمكن أن يمل الجمهور منها لذلك يجب ضخ دماء مختلفة في المهرجان .

ونوه إلى أن تكريم فنانين كبار في الدورة الحالية حق مستحق لهم لمكانتهم الفنية الكبيرة وتقديرا لما قدموه في اثراء الساحة الموسيقية لسنوات طويلة.

وتابع قائلا إن مهرجان الموسيقى يعيد الأصالة والطرب الأصيل لدى الجمهور ، في ظل مانراه على الساحة الغنائية السنين الأخيرة .

مودي الأمام : المهرجان كل عام يتطور بدرجة كبيرة عن السنين السابقة

بدوره أوضح الموسيقار مودي الإمام أن مهرجان الموسيقى العربية حالة مميزة من الفن المصري الأصيل ويستمع من خلاله الجمهور المصري والعربي أيضا لكافة أنواع الموسيقى القديمة والحديثة ويشاهد النجوم المفضلين له من الجيل الحديث .

ولفت إلى أن المهرجان كل عام يتطور بدرجة كبيرة عن السنين السابقة ، بالاضافة أن عرضه هذا العام على شاشة قناة الحياة أضفى له روحا مختلفة وحقق للمهرجان انتشارا أوسع في البيوت المصرية والعربية .

وأردف قائلا إننا نتمنى أن يشارك مطربين كبار مصريين وعرب مختلفين الدورات القادمة من عمر مهرجان الموسيقى العربية .

رشا طموم : عرض فعاليات هذه الدورة على قناة الحياة أدى لارتباط الجمهور به

بدورها قالت أستاذة الموسيقى ومقرر لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة رشا طموم ، إن مهرجان الموسيقى العربية قيمته أنه يصاحبه مؤتمرا علميا لذلك أغلب الموسيقين يحرصون على المشاركة فيه ويحضرون المؤتمر العلمي في الصباح وحفلاته الموسيقية ليلا .

وتابعت قائلة إن عرض فعالياته هذه الدورة على قناة الحياة أدى لارتباط الجمهور به ، لاسيما أنه يصعب على جميع الأشخاص حضور فعالياته لذلك عرضه على شاشة التلفزيون ساهم في تعلق الكثيرين به .

وأكدت أنها تتمنى أن يكون هناك مشاركة من كل الدول العربية في الدورة القادمة ، وكذلك يزيد الاهتمام بمؤتمر المهرجان العلمي بدرجة كبيرة ، حيث قدمت فيه ندوات كثيرة عن المسرح الغنائي الأيام الماضية والمجلس الأعلى للثقافة أصدر كتابا عن رواد المسرح الغنائي ، مضيفة المؤتمر يمكن أن يجتذب الشباب بصورة كبيرة لأن ذلك يكسب الجمهور الحالة الموسيقية العربية لذلك الاهتمام بها يمكن أن يكون بعيدا عن الموسيقيين والمحللين المنظرين .