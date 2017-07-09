الدورة العاشرة للقومي للمسرح تسدل الستار عن تفاصيلها

د.حسن عطية: للمرة الأولى الإمارات ضيف الشرف

إسماعيل مختار: المهرجان يضم أطياف الحركة المسرحية

خالد رسلان: ندوات فكرية خاصة بالحركة المسرحية

محمد مسعد: لنا تاريخ كبير في النشرات المسرحية



سلوى عثمان وعلي راشد



عقدت اللجنة العليا للدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح منذ قليل مؤتمرا صحفيا بالمجلس الأعلى للثقافة عرضت فيه تفاصيل الدورة المقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 27 يوليو الجاري. حضر المؤتمر الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان الدكتورة نسرين البغدادي والناقدة رنا عبد القوي والكاتب المسرحي محمد بغدادي والفنان إسماعيل مختار، وخالد رسلان مسئول اللقاءات الفكرية ومحمد مسعد المسئول عن النشرة اليومية للمهرجان ، والعديد من القيادات المسرحية. ويضم المهرجان 19 عرضا مسرحيا من العديد من قطاعات الثقافية المختلفة من بينها البيت الفني للمسرح وهيئة قصور الثقافة والبيت الفني للفنون الشعبية ومركز الهناجر للفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية ودار الأوبرا وصندوق التنمية الثقافية والجامعات والمجتمع المدني، وأطلق اسم الناقدة الراحلة نهاد صليحة على الدورة العاشرة بينما يحل ضيف شرف دولة الإمارات للمرة الأولى. فمن جهته أكد الدكتور حسن عطية، رئيس اللجنة العليا للمهرجان أن الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح تديره مجموعة متميزة من عشاق المسرح ، ويبدأ المهرجان في دورته الجديدة على طريق مهم يعرض فيه أبرز ما قدم خلال الموسم المسرحي السابق ويختار أميز ما تم عرضه خلال العام ، وقد اعتمدت لجنة مشاهدة المهرجان في اختيارها للأعمال المسرحية معيارين وهما جودة العروض المسرحية والتناسب النوعي لها. ولفت إلى أن المهرجان تديره لجنة عليا تحمل قدرا كبيرا من التنوع وصاغت رؤية واستراتيجية مختلفة لهذه الدورة ومن بينهم الدكتورة نسرين البغدادي رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والتي لعبت دورا مهما في علاقة المسرح بالمجتمع من خلال إعداد استبيان نسعى من خلاله التعرف على ذائقة الجمهور ، كذلك محمد البغدادي الكاتب المسرحي والشاعر الذي له دور على مدار سنوات في التواصل مع جمهور المسرح، ومن بين أعضاء اللجنة الناقدة الشابة رنا عبد القوي والتي تعتبر من الناقدات الفاعلات في المسرح وي صوت الشباب في اللجنة، كذلك إسماعيل مختار مدير المهرجان والذي صنع جسر التواصل بين اللجنة ومسارح البيت الفني للمسرح ويتحمل العبء الأكبر في المهرجان. وأكد أن المهرجان استحدث ضيف الشرف هذا العام وهي دولة الإمارات وحينما أعلن عن ذلك تقدمت العديد من الطلبات من دول عربية بأن تكون ضيف الشرف آخرها دولة الجزائر التي أرسلت طلبها أمس مرفقا باعتذار عن التأخير. كما أشار الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح ومدير المهرجان إلى أن المهرجان يحمل دائما بين جنباته كل أطياف الحركة المسرحية وإن كان المسرحيون دائما تحدث بينهم خلافات حول المسميات للمسرح سواء المستقل أو الرسمي وغيره فإن إطلاق اسم الناقدة الدكتورة نهاد صليحة على هذه الدورة يؤكد أن كل الأطياف المسرحية مكون واحد للحركة المسرحية وكل الجهود المبذولة من الثقافة الجماهيرية وغيرها هي من أجل الحركة المسرحية والتلاحم مع الجمهور ، وتؤكد الدورة الجديدة أن الكل يعمل تحت مظلة واحدة والدورات السابقة كذلك حينما منحت العديد من الجوائز المتميزة لفنانين كانوا في الظل وساهم المهرجان في تسليط الضوء عليها. وأضاف مختار أنهم حاولوا هذا العام أن يكون المهرجان مشروعا ثقافيا مهما حيث ستكون كل إمكانيات وزارة الثقافة وقطاعاتها مسخرة لخدمة المهرجان من مسارح الدولة والجامعات والشباب وغيره أيضا كل ذلك سيساهم في المهرجان. أما خالد رسلان المسئول عن اللقاءات الفكرية والندوات بالمهرجان فأشار إلى أن الندوات ستهتم بالعديد من القضايا الفكرية الخاصة بالحركة المسرحية ولم يكن هناك التفات إلى النقد اليومي للعروض لأن ذلك يقدم في النشرة اليومية للمهرجان ، وستهتم اللقاءات بقضايا أكثر شمولية للمسرح المصري لتخرج بتوصيات يستفيد منها المسرحيون. ومن المحاور التي سيتم مناقشتها علاقة المسرح بالجمهور من خلال أهم المؤسسات المنتجة للمسرح بشكل دوري مثل البيت الفني للمسرح، ويتم مناقشة قضايا الحركة المسرحية وما يقدمه المبدعون خلال الموسم المسرحي. وأضاف رسلان أنه سيتم أيضا مناقشة التجارب النوعية التي سادت في المسرح خلال الثلاث سنوات السابقة ، وسيكون هناك اهتمام بظاهرة المسرح والفضائيات وما قدم خلالها وارتباطه بالجمهور وكيف يمكن استغلال ذلك الأمر وتطويره، وستناقش الندوات أيضا المؤسسات العلمية التي تدرس المسرح بشكل علمي لأنها تقوم على عقلية المبدع وهي اللبنة الأساسية في عالم المسرح. وأكد انه ستكون هناك ندوة موسعة خاصة بمسرح الشارع على المستوى التنظيري والتطبيقي مع مجموعة من الباحثين بشكل منهجي ومتخصص. أما محمد مسعد، المسئول عن نشرة المهرجان، فأشار إلى أن النشرات المسرحية في مصر لها تاريخ طويل أكثر من غيرنا بداية من الثقافة الجماهيرية ومسرحنا والعديد من نشرات المسرح والتي تحدث أمامها صعوبة في التجديد لأن العديد من الأفكار رحت، إلا أن فريق العمل القائم على النشرة هذا العام حاول أن يقدم أفكارا جديدة لتكون النشرة بمثابة توثيق للحركة المسرحية خلال موسمها من أغسطس 2016 حتى يوليو 2017.