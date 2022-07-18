الدورة الثالثة من مهرجان العلمين للغناء.. ترويج لمدينة جديدة واستغلال لشعبية نجوم كبار

تقام الدورة الثالثة لمهرجان العلمين السياحي خلال الأيام الحالية من يوليو الجاري ، ويحسي بعض نجوم الغناء حفلات غنائية كبرى بها أبرزهم تامر حسني الأيام القادمة من أجل اطلاق ألبومه الغنائي الجديد علشانجي ، كما قدم منذ يومين حفلا غنائيا مميزا بها

كما أحيا النجم عمرو دياب حفلا كبيرا بالعلمين مؤخرا ، وشهد ضجة كبيرة .

علي عبد الفتاح : للأسف الشديد هناك ضعف بالمهرجانات الغنائية والموسيقية بمصر

قال علي عبد الفتاح المسؤول الاعلامي لمزيكا للمال أن مهرجان العلمين يقام من أجل الترويج السياحي لهذه الأماكن السياحية حتى يتعرف عليها الجمهور سواء كان مصريا أو أجنبيا .

ولفت إلى أن تواجد نجوم كبار لهم شعبية مثل عمرو دياب وتامر حسني وآخرين يساهم في هذا الترويج ويجذب المناطق السياحية للجمهور .

وأشار إلى أنه للأسف الشديد هناك ضعف المهرجانات الغنائية والموسيقية بمصر منذ فترة طويلة مقارنة بما كان يقدم للجمهور في فترة التسعينات ، حيث كانت وزارة السياحة والثقافة والمدن الساحلية والمحافظين المسؤولين عنها مثل الغردقة وشرم الشيخ والاسكندرية ، كانوا يهتمون بدعم المهرجانات الموسيقية بها من أجل الترويج السياحي الكبير لها.

وأضاف: “كان في فترة التسعينات توجد مهرجانات هامة مثل مهرجان الأغنية الدولي الذي كانت ترعاه وزارة السياحة ، وكان يوجد أيضا مهرجان أوسكار الفيديو كليب بشرم الشيخ وكانت ترعاه وزارة السياحة والثقافة ، وكانت من خلاله تقام العديد من الحفلات الغنائية التي كانت تجذب المصريين والعرب والسياح الأجانب”.

وأكد أن المهرجانات التي قام حاليا لاتقارن أبدا بمستوى المهرجانات الموسيقية التي تقام في عدد من الدول العربية مثل قرطاج بتونس أو جرش بالأردن والجزائر وغيرها .

عمرو الشاذلي : مهرجان العلمين لو نفذ يطريقة مميزة سيكون له شأنا وأهمية كبيرة

وأعرب الموسيقار عمرو الشاذلي أن مهرجان مثل العلمين لو نفذ يطريقة مميزة من حيث إدارته سيكون له ِشأن وأهمية كبيرة بعد سنوات مثل مهرجانات فنية أخرى أقيمت في المدن الساحلية الجديدة والتي لم تكن منتشرة في بدايتها لكنها أصبحت مهمة ولها قيمة كبيرة بعد ذلك .

ونوه الشاذلي إلى أن إحياء نجوم كبار مثل تامر حسني وعمرو دياب لحفلات مهرجان العلمين بموسم الصيفي ، يؤكد على أنه هناك اهتمام كبير من القائمين عليه لتحقيق انتشار فني وسياحي كبير للجمهور .

وأوضح أن هؤلاء النجوم يحظون بشعبية وجماهيرية كبيرة بمصر والوطن العربي ، وإحيائهم لحفلات غنائية كبرى في أي حدث أو مناسبة يكون شيئا مميزا بالطبع .

يحى الموجي : المهرجان يكون عليه تركيز بدرجة أكبر من الحفلات الموسيقية

ويرى الموسيقار يحى الموجي أن مهرجان العلمين يختلف بالطبع عن الحفلات التي تقام بالساحل الشمالي في موسم الصيف .

وأوضح أن المهرجان يكون عليه تركيز بدرجة أكبر من الحفلات الموسيقية التي تقام بالمسرح الروماني أو الساحل الشمالي ، حيث أن المهرجان يكون به فعاليات أكثر وحفلات متنوعة لنجوم الغناء وكذلك الموسيقيين الماهرين مثل عمر خيرت .

وتابع قائلا إنه شارك مع نجوم مختلفين السنين الماضين في بعض الحفلات التي أقيمت بالساحل الشمالي أبرزهم عمرو دياب ، مؤكدا التحضير لحفل غنائي بالساحل لايختلف أبدا عن مهرجان غنائي كبير من حيث إقامة البروفات قبل الحفل والتحضير للأغنيات مع الفرقة الموسيقية التي سيقدمها المطرب ، لكن بالنسبة للمهرجان يكون هناك اهتمام بتقديم تنوع وبرنامج من الأغنيات بدرجة أكبر .