الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى...دعم للمواهب وانتشار جيد بالمحافظات

تقيم دار الأوبرا المصرية مساء الخميس القادم 22 ستمبر الجاري حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان رشيد للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة ، تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني ودكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ودكتورة نهال بلبع محافظ البحيرة ، وذلك بحضور دكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية .

ويفتتح الدورة الأولى لمهرجان رشيد التي تقام بميناء رشيد الجديد ، المطرب مصطفى قمر لأول مرة وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز .

علي عبد الفتاح : هذه المهرجانات فرصة لظهور نجوم جدد للجمهور وعدم الاكتفاء بالمطربين

قال علي عبد الفتاح المسؤول الاعلامي لشركة مزيكا للمال ، إن فكرة تقديم مهرجانات غنائية وانتشارها في أكثر من محافظة بالجمهورية شيئا جيدا للغاية .

وأكد أنه كان من الصعب وصول الجمهور بمحافظة البحيرة وغيرها من المحافات الأخرى للقاهرة ومشاهدة المطربين المفضلين لهم ، لذلك هذه الفكرة جيدة ويجب دعمها ومساندتها بكل قوة لتزيد انتشارا وحجما وامكانيات الفترة القادمة في جميع محافظات مصر .

وتساءل عن سبب عدم دعم هذه المهرجانات مطربين شباب جادين حققوا أرقام مشاهدات كبيرة بيوتيوب مثل ” يحى علاء ” والذي حقق بأغنيته” القلب الجامد” 40 مليون مشاهدة ، وغيرهم من الشباب الجدد .

وأضاف: “ليس شرطا أن يتواجد بهذه المهرجانات بالمحافظات فقط المطربين المعروفين منذ سنوات بالنسبة للجمهور المصري ، مثل مصطفى قمر وهشام عباس وغيرهم ، بل نتمنى دعم الشباب الجديد في هذه المهرجانات بجانب المطربين المعروفين” .

حسن دنيا : فرصة كبيرة لمصطفى قمر وهشام عباس لعودتهم للحفلات الغنائية

بدوره، قال الملحن حسن دنيا إن دار الأوبرا المصرية تحاول جاهدة اجتذاب نجوم الصف الثاني من المطربين للغناء في هذه المهرجانات المحلية ، فمن الصعب أن يغني فيها نجوم الصف الأول في السوق مثل عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي .

وأكد أنها فرصة كبيرة لمصطفى قمر وهشام عباس لعودتهم للحفلات الغنائية التي يشاهدها ويتابعها الجمهور المصري .

ولفت إلى أن مهرجان رشيد للموسيقى في دورته الأولى ، يأتي امتداد للمهرجانات الموسيقية الجيدة التي تقيمها الأوبرا ، لكن كان الأفضل أن يتواجد فيه أصوات جديدة بجانب نجوم الغناء المشهورين .

ونوه إلى أن أهم مافي هذه المهرجانات التي تقام بالمحافظات ، خدمة فئة معينة كانت محرومة من مشاهدة هذه الحفلات الغنائية نظرا لارتفاع أسعار تذاكر الحفلات الغنائية .

مها متبولي : حفلات هذه المهرجانات تجتذب مطربين معيين

وترى الناقدة مها متبولي أن فكرة اقامة مهرجانات موسيقية بالمحافظات المختلفة بمصر أمرا لافتا ومميزا .

وتضيف أن حفلات هذه المهرجانات تجتذب مطربين معيين ، سواء التي أقيمت بمحافظة السويس منذ فترة أو محافظة قنا أيضا .

لكن هذه المرة يشارك فيها مطرب مختلف مثل مصطفى قمر ، وهو يغني أيضا في حفل تنظمه دار الأوبرا المصرية للمرة الأولى وذلك شيئا جيدا ومختلفا .

حلمي عبد الباقي : مؤشر جيدا للغاية لعودة مهرجانات ليالي التلفزيون وأضواء المدينة

من جانبه أوضح المطرب حلمي عبد الباقي أن هذه المهرجانات الغنائية التي تقيمها الأوبرا المصرية بمحافظات مصر مثل البحيرة وغيرها ، مؤشر جيدا للغاية لعودة مهرجانات ليالي التلفزيون وأضواء المدينة التي كانت جاذبة للجمهور المصري من مكل مكان في أرض بلادنا في فترة الثمانينات والتسعينات .

وأضاف أن مهرجان رشيد الدورة الأولى يمثل ظاهرة موسيقية صحية ، حيث تسهم هذه الفعاليات الموسيقية والغنائية في اجتذاب شريحة كبيرة من الجمهور في محافظة البحيرة تحديدا ، الذين لايستطيعون الوصول للقاهرة بسهولة وحضور الحفلات الغنائية بها لمختلف المطربين .

وأكد عبد الباقي أنه يتمنى أن تزيد عدد هذه المهرجانات الغنائية بمحافظات مصر الفترة القادمة ، حتى تعطي فرصة لكثير من نجوم الغناء للمشاركة فيها وامتاع الجمهور المصري في كل محافظات الجمهورية .