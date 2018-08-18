الدوحة ودبى تقودان خسائر معظم البورصات فى أسبوع

خالد بدر الدينهبطت معظم مؤشرات البورصات العربية fمنطقة الشرق الأوسط بقيادة الدوحة ودبى خلال الأسبوع الماضى الذى يبدأ بعده عطلة عيد الأضحى الطويلة، والذى ستكون فيه البورصات مغلقة، باستثناء القاهرة يوم الأحد فقط، وصعد مؤشر بورصة أبو ظبى فقط بنسبة متواضعة.وخسر مؤشر بورصة الدوحة حوالى 439 نقط

خالد بدر الدين





هبطت معظم مؤشرات البورصات العربية fمنطقة الشرق الأوسط بقيادة الدوحة ودبى خلال الأسبوع الماضى الذى يبدأ بعده عطلة عيد الأضحى الطويلة، والذى ستكون فيه البورصات مغلقة، باستثناء القاهرة يوم الأحد فقط، وصعد مؤشر بورصة أبو ظبى فقط بنسبة متواضعة.

وخسر مؤشر بورصة الدوحة حوالى 439 نقطة، أو ما يعادل أكثر من 4.4% لينزل إلى حوالى 9448 نقطة، مع تراجع سعر سهم بنك قطر الإسلامي 4.6%، وكان الخاسر الأكبر في السوق، غير أن الأسهم القطرية ما زالت مرتفعة أكثر من 10% منذ بداية العام الحالى حتى الآن، بدعم من تحركات في الشهور الماضية لزيادة سقف الملكية الأجنبية إلى 49% من 25% قبل ذلك لدعم وزنها على مؤشرات عالمية.

وتراجع مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 4% لينخفض إلى حوالى 2803 نقطة مع تباين الأسهم القيادية، ومنها سهم بنك دبي الإسلامي، أقدم بنك إسلامي في الإمارة الذى خسر سعر سهمه حوالى 1.2%.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة هبط بأكثر من 614 نقطة، أو ما يعادل حوالى 3.9% لينزل إلى 15310 نقاط.

وخسر مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية 3.8% ليسجل حوالى 7867 نقطة فى بورصة الرياض بقيادة أسهم شركات السلع الأولية والبنوك.

وانخفض سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للكيماويات في العالم، 0.7%، وتراجع سعر سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2.5%، كما هبط سعرا سهمى مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الفرنسي 0.7% و0.2% على الترتيب.

وقال طلعت حافظ المتحدث باسم البنوك السعودية، في تغريدة نقلتها قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية في المملكة، الخميس الماضى، إنه لا يوجد تأثير جوهري من هبوط الليرة التركية على نتائج وجودة أصول البنوك السعودية بينما أكد البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، إن تأثير تراجع الليرة عليه محدود.

وفقدت الليرة التركية حوالى 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بفعل القلق من النفوذ المتزايد للرئيس رجب طيب أردوغان على اقتصاد البلاد ودعوته المتكررة لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

وانخفض مؤشر بورصة الكويت بحوالى 1.4% ليستقر عند حوالى 5382 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة مسقط هبط بحوالى 0.9% ليتوقف عند 4390 نقطة، لكن مؤشر بورصة البحرين تراجع بحوالى 0.2% ليستقر عند أكثر من 1347 نقطة.

وصعد مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.7% ليستقر عند حوالى 4907 نقاط، مع صعود سعر سهم شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 6.2% فى نهاية الأسبوع الماضى.

تراجعت معظم البورصات العربيى قبيل عطلة عيد الأضحى الطويلة، هذا الأسبوع، حيث يحرص المستثمرون من الأفراد والمؤسسات على تجنب المخاطرة قبلها، كما يرغب المستثمرون في البيع لجني الأرباح نظرًا للأداء القوي لبعض أسواق الأسهم في المنطقة، كما أكد أكبر خان، مدير إدارة الأصول لدى شركة الريان للاستثمار، أنه في ظل أجواء عالمية تتسم بالقلق من الأصول عالية المخاطر، وزيادة التقلبات في الأسواق الناشئة على وجه الخصوص وهبوط معظم عملاتها وأسهمها فإنه ليس من المستغرب أن تتأثر الأسهم الخليجية سلبًا.