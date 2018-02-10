الدوحة والسعودية تقودان هبوط البورصات العربية فى أسبوع

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات جميع البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الماضى، بقيادة الدوحة والسعودية، مع انخفاض أسعار البترول، وخسائر البورصات العالمية في الجلسات الماضية؛ بسبب تفوق عوائد السندات وتزايد احتمال رفع أسعار الفوائد الأمريكية والأوروبية.وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكث

خالد بدر الدين





هبطت مؤشرات جميع البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الماضى، بقيادة الدوحة والسعودية، مع انخفاض أسعار البترول، وخسائر البورصات العالمية في الجلسات الماضية؛ بسبب تفوق عوائد السندات وتزايد احتمال رفع أسعار الفوائد الأمريكية والأوروبية.

وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 3.4% لينزل إلى 8893 نقطة، كما هبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 3.3% لينزل إلى 7403 نقاط.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هبط بحوالى 1.1% لينزل إلى 14921 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 2.5% ليسجل 3326 نقطة.

وانخفض بورصة البحرين بأكثر من 1.8% ليرتدَّ إلى 1333 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.6% ليصل إلى 5007 نقاط، بينما نزل مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.4% ليستقر عند 6655 نقطة، كما هبط مؤشر بورصة أبوظبى بنسبة أيضًا لم تتجاوز 0.3% ليستقر عند 4599 نقطة.