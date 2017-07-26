الدوحة متفاجئة وتشعر بخيبة الأمل من هذا القرار

خالد بدر الدينأكدت حكومة الدوحة اليوم الأربعاء إن قرار أربع دول عربية بإضافة 18 شخصا وكيانا ترى أنهم على صلات بها إلى قوائم الإرهاب "مفاجأة مخيبة للآمال" وإنها ستبذل ما في وسعها لمحاربة التطرف.وذكرت وكالة رويترز إن السعودية ومصر والإمارات والبحرين اضافت 9 كيانات أخرى تعمل في اليمن وليبيا و9 أشخا

خالد بدر الدين

أكدت حكومة الدوحة اليوم الأربعاء إن قرار أربع دول عربية بإضافة 18 شخصا وكيانا ترى أنهم على صلات بها إلى قوائم الإرهاب “مفاجأة مخيبة للآمال” وإنها ستبذل ما في وسعها لمحاربة التطرف.

وذكرت وكالة رويترز إن السعودية ومصر والإمارات والبحرين اضافت 9 كيانات أخرى تعمل في اليمن وليبيا و9 أشخاص يحملون جنسيات عربية على القائمة السوداء وقالت إنهم جميعا على صلة بقطر.

وكانت الدول الأربع اتهمت في بيان أمس الثلاثاء مواطنين من قطر والكويت واليمن بالمساعدة في جمع أموال لمتشددين من تنظيم القاعدة وتضم قائمتها للإرهاب الآن ثلاث منظمات خيرية يمنية وثلاث مؤسسات إعلامية ليبية وجماعتين مسلحتين ومؤسسة دينية وبعضها مدرج بالفعل على قائمة العقوبات الأمريكية.

وقال سيف آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان أرسل إلى رويترز إن القائمة الجديدة “تأتي كمفاجأة مخيبة للآمال بأن دول الحصار لا تزال تواصل هذه القصة في إطار حملتها لتشويه قطر”.

وأضاف البيان “القائمة الجديدة تقدم أدلة أخرى على أن دول الحصار غير ملتزمة بمكافحة الإرهاب. كما قلنا من قبل كل الأفراد الذين لهم صلات بالإرهاب في قطر تمت محاكمتهم “.

وقال آل ثاني إن قطر تراجع باستمرار قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب “لتظل في صدارة المعركة ضد التطرف وتمويل الإرهاب”.

وقطعت الدول الأربع علاقاتها بقطر في الخامس من يونيو الماضى متهمة إياها بتمويل الإرهاب وبالتدخل في شؤون دول عربية والتقارب مع إيران كما تريد هذه الدول من الدوحة قطع علاقتها مع طهران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وقناة الجزيرة الإخبارية.