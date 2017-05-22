الدوحة تقود صعود 4 بورصات وسط تعاملات ضعيفة.. وهبوط القاهرة

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 3 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة بورصة القاهرة؛ بسبب القرار المفاجئ للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة الرئيسية، وكسبت مؤشرات 4 بورصات بقيادة الدوحة، وسط تعاملات ضعيفة، بينما استقر مؤشر بورصة البحرين دون تغيير عند 1309 نقاط.ذكرت و

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 3 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة بورصة القاهرة؛ بسبب القرار المفاجئ للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة الرئيسية، وكسبت مؤشرات 4 بورصات بقيادة الدوحة، وسط تعاملات ضعيفة، بينما استقر مؤشر بورصة البحرين دون تغيير عند 1309 نقاط.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هوى بحوالى 2.5% لينزل إلى 12548 نقطة، بعد أن استيقظ المستثمرون، صباح اليوم، على قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 2% مرة واحدة لأول مرة منذ نوفمبر الماضى عندما رفعها 3%.

كانت أسهم شركات العقارات الأكثر تضررًا في جلسة اليوم، حيث هبط سعر سهم شركة بالم هيلز 8.4%، وهوى سعر سهم شركة القلعة القابضة 9.6% بعد أن سجلت خسارة فصلية صافية بلغت 3.4 مليار جنيه مصري (188 مليون دولار)، وألقت باللوم فيها بشكل أساسي على تعويم العملة المحلية في نوفمبر الماضى.

ومن البورصات الأخرى التى تعرضت لخسائر، اليوم، سوق مال أبو ظبي العام التى هبط مؤشرها بحوالى 0.4% لينخفض إلى 4552 نقطة، وكذلك مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية الذى تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.04 % ليستقر عند 6988 نقطة.