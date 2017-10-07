الدوحة تقود خسائر 5 بورصات في أسبوع ومكاسب للإمارات

خالد بدر الدين:هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى، مع انخفاض أسعار البترول بقيادة الدوحة التى هوى مؤشرها إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 5 أعوام وصعدت مؤشرات 3 بورصات أخرى منها بورصتى الإمارات وسط تعاملات متواضعة.وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة الدوحة خسر أكثر من 2.

خالد بدر الدين:

هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى، مع انخفاض أسعار البترول بقيادة الدوحة التى هوى مؤشرها إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 5 أعوام وصعدت مؤشرات 3 بورصات أخرى منها بورصتى الإمارات وسط تعاملات متواضعة.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة الدوحة خسر أكثر من 2.2 % لينزل إلى 8132 نقطة بعد أن تراجع فى 3 جلسات من 5 جلسات ومؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.33 % لينخفض إلى 7259 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.26 % ليصل إلى 6662 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.73% ليرتد إلى 1274 نقطة بينما هبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 7 نقاط فقط خلال الأسبوع الماضى ليستقر عند 13882 نقطة.

أما البورصات التى حققت مكاسب خلال الأسبوع الماضى فقد تصدرتها بورصة مسقط التى قفز مؤشرها بأكثر من 1.48 % ليتجاوز 5213 نقطة بينما زاد مؤشرا بورصتى الإمارات مع ارتفاع مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.76% ليسجل 3591 نقطة ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.38 % ليصعد إلى 4414 نقطة.